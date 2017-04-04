Türkiye'den Kerkük'teki referandum kararıyla ilgili flaş açıklama!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kerkük Vilayet Meclisi'nin Kerkük'ün statüsüne ilişkin referandum konusunu gündemde tutmaya teşebbüs eden bugünkü kararı, toplumsal huzuru tehlikeye atan son derece sakıncalı bir adım olmuştur. Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arapların katılmadığı bir toplantıda alınan bu kararın meşruiyeti yoktur." ifadesi yer aldı.

Kerkük'ün statüsüne ilişkin sürecin Irak anayasasında kayıtlı olduğu vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"Anayasanın ilgili hükümlerinde belirtilen unsurları gözardı eden bir karar anayasayı da ihlal eder. Resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması kararından sonra alınan bugünkü kararı da tek taraflı oldubitti girişimlerinin yeni bir örneği olarak görüyor ve kınıyoruz. Kerkük'ün öncelikli ihtiyacı, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin sonuçlanması ve yerlerinden edilmiş insanların evlerine dönmeleri, dolayısıyla toplumsal huzur ve barışın tesisidir. Buna zarar verecek adımların hükmü olmadığı gibi, kabul edilmesine de imkan bulunmamaktadır."

'KERKÜK'TEKİ BAYRAK KRİZİNİN ARKASINDA PKK TAHRİKİ VAR'