15 Temmuz darbedir inanmayan haindir!

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, CHP liderinin "Kontrollü darbe" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Dernek üyeleri, İstanbul'da önceki gün Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile Şişhane Meydanı'nda toplanan grup, "FETÖ'nün uşağı Kılıçdaroğlu", "CHP şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları atttı.Grup adına konuşan dernek başkanı Tarık Şebik, "15 Temmuz, Türk vatanını işgal girişimidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nu sorumsuz ve lakayt olmakla eleştiren Şebik, "Hiç kimsenin, şehit aileleri ve gazilerin yaralarımızı kanatmaya hakkı yok. Darbeyi önceden bilen biri varsa, o da Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan ve FETÖ'den tutuklanan danışmanıdır. Havaalanından tıpış tıpış kaçan Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu. Şebik şöyle dedi: "Bu milletin en hayati meselelerini dahi, gündelik siyasete kurban ederek terör örgütlerine koltuk çıkmak mı sizin yurtseverlik anlayışınız? Bıktık artık bu yalanlarınızdan. Neyi örtmeye, nereye selam göndermeye çalıştığınızı iyi biliyoruz. Biz, sizin gibi korkup kaçmadık. Vatanımızı çapulculara satmadık." 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de tepkilerini şöyle dile getirdi:Bu sözün savunacak yanı yok.Akıttığımız kanı kendisine helal etmiyorum.Onu Allah'a havale ediyorum.Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gazi veşehitlerimize büyük bir saygısızlıktır. 15Temmuz darbedir, inanmayan haindir.CHP'liler nasıl olur da böyle bir kişiyi bupartinin başında tutar aklım almıyor.Yazıklar olsun!Nasıl bir insan olduğunu daha iyi anladım.Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğludiye bir siyasetçi tanımıyorum.Kılıçdaroğlu'nun ne olduğu belli, niyetide belli. 15 Temmuz'da kendisi neredeydi?Niye kaçtı? Ülkenin nasıl uçurumdandöndüğünü herkes biliyor. 15Temmuz'un devamı 16 Nisan. Kontrollüdarbe ne demekmiş halk ona gösterecek.Asıl kendisi çokkontrolsüz konuşuyor. Ben o gece 3şehit verdim. Referandum öncesi oyiçin şehitlerimizi çiğniyor.Kılıçdaroğlu gelsinde bana söylesin bu lafları. Gazi babasıyımben. Mehmetim 8 ay 17 gündürhastanede. Ne çektiğimizi bir benbir Allah bilir. Bir kere ziyaretimizemi geldi? Nasılsınız diye mi sordu?'Evet' çıkacağını Kılıçdaroğlu biliyor.Ve korkuyor. Korkudan ne söylediğinibilmiyor. Ayıptır şehitlerimizvar, gazilerimiz var. Allah korkusuyok Kılıçdaroğlu'nda. Benim oğlumunne günahı vardı?15Temmuz'da bu millet 249 şehitverdi. Kemal Kılıçdaroğlu şehitlerimizesaygısızlık yapıyor. Oy kaygısıylaşehitlerimizi yok sayarakalçakça açıklamalar yapıyor.Biz o akşam oğlumun 5 organını bağışlayarakinsanlık dersi verdik. Oğlumukaybettim. Vatan sağ olsun. Hainler gibiöldürmedik, yaşattık. Kılıçdaroğlugibi narkörlük etmiyoruz biz.Bu sözler nankörlük sözleri.Bizi daha fazlayaralamasın.