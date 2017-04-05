15 Temmuz darbedir inanmayan haindir!

Giriş Tarihi: 5.4.2017
15 Temmuz darbedir inanmayan haindir!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” sözlerine, şehit yakınları ile 15 Temmuz gazilerinden sert tepki: Yazıklar olsun!.. Çocuklarımız o gece şehit olurken kendisi neredeydi?

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, CHP liderinin "Kontrollü darbe" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Dernek üyeleri, İstanbul'da önceki gün Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile Şişhane Meydanı'nda toplanan grup, "FETÖ'nün uşağı Kılıçdaroğlu", "CHP şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları atttı.

BU MU SENİN VATANSEVERLİĞİN?
Grup adına konuşan dernek başkanı Tarık Şebik, "15 Temmuz, Türk vatanını işgal girişimidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nu sorumsuz ve lakayt olmakla eleştiren Şebik, "Hiç kimsenin, şehit aileleri ve gazilerin yaralarımızı kanatmaya hakkı yok. Darbeyi önceden bilen biri varsa, o da Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan ve FETÖ'den tutuklanan danışmanıdır. Havaalanından tıpış tıpış kaçan Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu. Şebik şöyle dedi: "Bu milletin en hayati meselelerini dahi, gündelik siyasete kurban ederek terör örgütlerine koltuk çıkmak mı sizin yurtseverlik anlayışınız? Bıktık artık bu yalanlarınızdan. Neyi örtmeye, nereye selam göndermeye çalıştığınızı iyi biliyoruz. Biz, sizin gibi korkup kaçmadık. Vatanımızı çapulculara satmadık." 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de tepkilerini şöyle dile getirdi:

"HALK 16 NİSAN'DA GÖSTERECEK"
Tek kolunu kaybeden Üzeyir Civan: Bu sözün savunacak yanı yok. Akıttığımız kanı kendisine helal etmiyorum. Onu Allah'a havale ediyorum.
Üzerinden 2 tank geçen Sabri Ünal: Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gazi ve şehitlerimize büyük bir saygısızlıktır. 15 Temmuz darbedir, inanmayan haindir. CHP'liler nasıl olur da böyle bir kişiyi bu partinin başında tutar aklım almıyor.
Gazi Yüksel Akın: Yazıklar olsun! Nasıl bir insan olduğunu daha iyi anladım. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu diye bir siyasetçi tanımıyorum.
Gazi Oğuz Ayanoğlu: Kılıçdaroğlu'nun ne olduğu belli, niyeti de belli. 15 Temmuz'da kendisi neredeydi? Niye kaçtı? Ülkenin nasıl uçurumdan döndüğünü herkes biliyor. 15 Temmuz'un devamı 16 Nisan. Kontrollü darbe ne demekmiş halk ona gösterecek.
2 kardeşini ve eniştesini kaybeden Nizami Gülşen: Asıl kendisi çok kontrolsüz konuşuyor. Ben o gece 3 şehit verdim. Referandum öncesi oy için şehitlerimizi çiğniyor.

"KILIÇDAROĞLU'NDA ALLAH KORKUSU YOK"
Gazi Mehmet Yaman'ın babası Mustafa Yaman: Kılıçdaroğlu gelsin de bana söylesin bu lafları. Gazi babasıyım ben. Mehmetim 8 ay 17 gündür hastanede. Ne çektiğimizi bir ben bir Allah bilir. Bir kere ziyaretimize mi geldi? Nasılsınız diye mi sordu? 'Evet' çıkacağını Kılıçdaroğlu biliyor. Ve korkuyor. Korkudan ne söylediğini bilmiyor. Ayıptır şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Allah korkusu yok Kılıçdaroğlu'nda. Benim oğlumun ne günahı vardı?
Sürdüğü kamyonla darbecilere direnen Şerife Boz: 15 Temmuz'da bu millet 249 şehit verdi. Kemal Kılıçdaroğlu şehitlerimize saygısızlık yapıyor. Oy kaygısıyla şehitlerimizi yok sayarak alçakça açıklamalar yapıyor.
Şehit Halil İbrahim Yıldırım'ın babası Bahaddin Yıldırım: Biz o akşam oğlumun 5 organını bağışlayarak insanlık dersi verdik. Oğlumu kaybettim. Vatan sağ olsun. Hainler gibi öldürmedik, yaşattık. Kılıçdaroğlu gibi narkörlük etmiyoruz biz. Bu sözler nankörlük sözleri. Bizi daha fazla yaralamasın.

Gül KİREKLO-Uğur YILDIRIM-Ahmet ALTINDİŞ-Furkan KARA
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15 Temmuz darbedir inanmayan haindir!
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