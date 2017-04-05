15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, CHP liderinin "Kontrollü darbe" açıklamasına çok sert tepki gösterdi. Dernek üyeleri, İstanbul'da önceki gün Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Ellerinde Türk bayrakları ile Şişhane Meydanı'nda toplanan grup, "FETÖ'nün uşağı Kılıçdaroğlu", "CHP şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları atttı.
BU MU SENİN VATANSEVERLİĞİN?
Grup adına konuşan dernek başkanı Tarık Şebik, "15 Temmuz, Türk vatanını işgal girişimidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nu sorumsuz ve lakayt olmakla eleştiren Şebik, "Hiç kimsenin, şehit aileleri ve gazilerin yaralarımızı kanatmaya hakkı yok. Darbeyi önceden bilen biri varsa, o da Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan ve FETÖ'den tutuklanan danışmanıdır. Havaalanından tıpış tıpış kaçan Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu. Şebik şöyle dedi: "Bu milletin en hayati meselelerini dahi, gündelik siyasete kurban ederek terör örgütlerine koltuk çıkmak mı sizin yurtseverlik anlayışınız? Bıktık artık bu yalanlarınızdan. Neyi örtmeye, nereye selam göndermeye çalıştığınızı iyi biliyoruz. Biz, sizin gibi korkup kaçmadık. Vatanımızı çapulculara satmadık." 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de tepkilerini şöyle dile getirdi:
"HALK 16 NİSAN'DA GÖSTERECEK"
Tek kolunu kaybeden Üzeyir Civan:
Bu sözün savunacak yanı yok.
Akıttığımız kanı kendisine helal etmiyorum.
Onu Allah'a havale ediyorum.
Üzerinden 2 tank geçen Sabri Ünal:
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri gazi ve
şehitlerimize büyük bir saygısızlıktır. 15
Temmuz darbedir, inanmayan haindir.
CHP'liler nasıl olur da böyle bir kişiyi bu
partinin başında tutar aklım almıyor.
Gazi Yüksel Akın:
Yazıklar olsun!
Nasıl bir insan olduğunu daha iyi anladım.
Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu
diye bir siyasetçi tanımıyorum.
Gazi Oğuz Ayanoğlu:
Kılıçdaroğlu'nun ne olduğu belli, niyeti
de belli. 15 Temmuz'da kendisi neredeydi?
Niye kaçtı? Ülkenin nasıl uçurumdan
döndüğünü herkes biliyor. 15
Temmuz'un devamı 16 Nisan. Kontrollü
darbe ne demekmiş halk ona gösterecek.
2 kardeşini ve eniştesini kaybeden Nizami Gülşen:
Asıl kendisi çok
kontrolsüz konuşuyor. Ben o gece 3
şehit verdim. Referandum öncesi oy
için şehitlerimizi çiğniyor.
"KILIÇDAROĞLU'NDA ALLAH KORKUSU YOK"
Gazi Mehmet Yaman'ın babası Mustafa Yaman:
Kılıçdaroğlu gelsin
de bana söylesin bu lafları. Gazi babasıyım
ben. Mehmetim 8 ay 17 gündür
hastanede. Ne çektiğimizi bir ben
bir Allah bilir. Bir kere ziyaretimize
mi geldi? Nasılsınız diye mi sordu?
'Evet' çıkacağını Kılıçdaroğlu biliyor.
Ve korkuyor. Korkudan ne söylediğini
bilmiyor. Ayıptır şehitlerimiz
var, gazilerimiz var. Allah korkusu
yok Kılıçdaroğlu'nda. Benim oğlumun
ne günahı vardı?
Sürdüğü kamyonla darbecilere direnen Şerife Boz:
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Temmuz'da bu millet 249 şehit
verdi. Kemal Kılıçdaroğlu şehitlerimize
saygısızlık yapıyor. Oy kaygısıyla
şehitlerimizi yok sayarak
alçakça açıklamalar yapıyor.
Şehit Halil İbrahim Yıldırım'ın babası Bahaddin Yıldırım:
Biz o akşam oğlumun 5 organını bağışlayarak
insanlık dersi verdik. Oğlumu
kaybettim. Vatan sağ olsun. Hainler gibi
öldürmedik, yaşattık. Kılıçdaroğlu
gibi narkörlük etmiyoruz biz.
Bu sözler nankörlük sözleri.
Bizi daha fazla
yaralamasın.
Gül KİREKLO-Uğur YILDIRIM-Ahmet ALTINDİŞ-Furkan KARA