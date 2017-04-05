Abdüllatif Şener'den rezil kimyasal saldırı paylaşımı

Abdüllatif Şener dünyanın gözü önünde işlenen katliamı görmezden geldi. Çoluk çocuğun can verdiği klor gazlı saldırı sonrası Şener, twitter sayfasından inanılmaz bir tweet attı.

Katil Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazlı saldırısında çoğu çocuk en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 kişi de gazdan etkilenmişti.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra siyasette dikiş tutturamayan, kendi kurduğu Türkiye Partisi'ne kilit vuran Şener, battıkça batılyor. Son olarak referandumda 'hayır' kampanyasında sahne alan Şener, dünyayı ayağa kaldıran Esad rejiminin korkunç kimyasal saldırısını aklama çabasına girdi. Şener, ayrıca Rusya'nın muhalifleri suçladığı son açıklamasına yer verdi.

ESAD'I TEMİZE ÇIKARDI

Şener, twitter hesabından katliam için "muhaliflerin kimyasal silah üretimi sırasında yaşanan patlamada yüzlerce kişinin öldü" şeklinde paylaşımda bulundu. Bu skandal paylaşım sonrası sosyal medyadan Şener'e tepki yağdı.

"DUYDUKLARINA NASIL DA İNANIYORLAR"