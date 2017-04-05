Başbakan Yıldırım'dan iki dev müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış töreninde konuştu.

"CHP'Lİ DENSİZ MİLLETVEKİLİ..."

Başbakan Yıldırım, "CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok." diye konuştu.

"16 NİSAN'DA MİLLETE KARŞI SİYASETİN İŞE YARAMADIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Yıldırım, "CHP, Atatürk'ten partiyi devraldığında Atatürk onlara bir vasiyet etti, 'Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşı'. Onlar o gün vasiyeti vesayet anlamışlar ve vesayetin peşinden bir türlü ayrılmıyorlar. Yahu kardeşim yanlışı düzeltin. Atatürk vasiyet etti, 'vesayet' demedi. Vesayetten bu ülkeye hayır gelmez. Milletin iradesine tabi olun. İtaat edin millete, rahat edin. Millete karşı, millete rağmen siyaset olmaz, 16 Nisan'da da millete karşı siyasetin işe yaramadığını siz de göreceksiniz." dedi.

"CHP TAM BİR PERİŞANLIK"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yaptığı konuşmada "CHP tam bir perişanlık, kahvecilerle bir araya geliyor, onları korkutuyor" dedi. Başbakan referandum kampanyasını yalan ve iftira üzerine kuran Kılıçdaroğlu'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

Kardeşim sen dalga mı geçiyorsun? Kardeşim bu millet senin gibileri 50 kere cebinden çıkarır, yol yakınken dön, bu sistem sana da lazım. Çıkmış tek adam tek adam, önce sen aynaya bak. 7 seçime girdin, kaybettin. Şimdi soruyorlar 16 Nisan'da EVET çıkarsa bırakacak mısın? Diye soruyorlar. Niye bırakayım diyor! Bu bir seçim değil diyor. Ey Kılıçdaroğlu bu ülkenin gençlerine kadınlara endişe tehdit yakışır mı?

İZMİR'E TÜP GEÇİT VE GERDANLIK MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, konuşmasında İzmir için çok önemli bir projeyi de açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Şimdi İzmir için 3 stadyum yapıyoruz, engellemelere rağmen yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Ama İzmir için en büyük müjdeyi açıklıyorum: İzmir'in Marmaray'ını bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir'e bir tüp geçit ve gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçeceksiniz" dedi.