Burdur'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Burdur Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu H.Ö'nün yanı sıra mesleklerinden ihraç edilen ve tutuklu bulunan 6 polis memuruyla sanıklar ve avukatları katıldı.

İKİ TELEFONUNDA BYLOCK VAR AMA FETÖ İLE İLİŞKİSİ YOK(!)

Sanık polis memuru E.Ç, ByLock kullanmadığını öne sürerek, bu programı ne şekilde kullandığının tespit edilmesini istedi. Polis memuru T.E, uzun yıllar terörle mücadelede çalıştığını, ailevi olarak zor durumda olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Kullandığı iki telefonda da ByLock tespit edilen polis memuru Y.Y, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını iddia etti.

BANK ASYA'NIN FETÖ'NÜN OLDUĞUNU DUYMADIM(!)

Polis memuru H.B, ByLock'un telefonuna nasıl yüklendiğini anlamadığını savundu. Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul eden H.B, "Ama Bank Asya'nın böyle bir yapıyla ilgisi olduğunu duymadım." dedi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Yüce, "FETÖ'nün olduğunu 17-25 Aralık'tan sonra da mı öğrenemediniz, polis olarak devlete savaş açmış bir örgütü nasıl duymadınız?" sorusu üzerine H.B, "Yok, bilmiyordum. Ben KOM'da başka kısıma bakıyordum. Detaylarını bilmiyordum." yanıtını verdi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Açığa alınan ve tutuklu yargılanan Ağlasun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili H.Ö. de muhafazakar bir insan olduğunu belirterek, terörle ilgili bir işe karışmadığını savundu. H.Ö, 17-25 Aralık'tan sonra cemaatle ilişkisini kestiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti H.Ö'yi "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık polis memurlarının tutukluluk hallerinin devamına da karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.