Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bu adamlar sayesinde bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"CHP liderinin buna uyarı yaptığı kanaatinde değilim. Ödüllendirmiş olabilir. Biz 'evet' diyoruz. Birisi 'hayır' derse anlayışla karşılarız. Söze öyle giriyor ki, sen kimi denize döküyorsun. Seni Samsun'a, Sivas'a, Ankara'ya, Amasya'ya sokmazlar. Bu ülkenin vatandaşlarını Yunanla nasıl eşit hale getirirsin. Demokrasiden nasibini almamış geri zekalının birisi bu. CHP bu adamlar sayesinde bitecek. Böyle bir anlayış olur mu? Bunlar milletin iradesine saygısı olmayan tipler. En güzel cevabı bunlara milletim 16 Nisan'da verecek. Yazıklar olsun CHP'nin yönetici kadrosuna. CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gelin bu tabloyu görün, bu tabloyla bir yere gidilmez."