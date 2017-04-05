Cumhuriyet Muhabiri bakın kim çıktı!

HEM FETÖ'CÜ SİTEYE HEM CUMHURİYET'E ÇALIŞTI

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik iddianamede çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhuriyet Muhabiri İlhan Tanır için "Şüpheli İlhan TANIR 2015-2016 yıllarında www.haberdar.com isimli internet sitesinin Washington Temsilciliğini yürüttüğü dönemde eş zamanlı olarak Cumhuriyet gazetesinin de ABD Muhabirliğini yaptığı saptanmıştır" denilen iddianamede Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görevlendirmenin firari Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın gelişiyle aynı döneme denk geldiğine vurgu yapıldı.

FUAT AVNİ OLDUĞU BELİRTİLEN FİRARİ SEFA'NIN ELEMANI…

Bilindiği gibi Tanır'ın Cumhuriyet Gazetesiyle birlikte çalıştığı Haberdar sitesi Fuat Avni olduğu iddia edilen FETÖ'cü Sait Sefa'nın operasyonel metinlerle dikkat çeken haber sitesiydi.