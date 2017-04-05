Cumhuriyet'in para kuryesi gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında FETÖ, PKK ve DHKP-C bağlantıları gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında İddianame tamamlanırken yeni bir gelişme yaşandı.



Gazete yönetici ve yazarları tarafından şüpheli bazı para transferlerinde kurye olarak kullanıldığı belirlenen gazete çalışanı Yavuz Y. gözaltına alındı. Yavuz Y.'nin Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının kendisine teslim ettiği bazı yüklü meblağ paraları çeşitli adreslere teslim ettiği, bu durumun şüpheli bulunduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında bir süre önce FETÖ şüphesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yavuz Y.'ye teslim edilen bazı paraların yüklü miktarlarda olduğu ileri sürüldü.



Yavuz Y.'nin bu sabah İstanbul'daki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.