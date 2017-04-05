Dertleri büyüyen Türkiye

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumuna 11 gün kala Yozgat ve Kırıkkale'de vatandaşlarla buluştu. Coşkulu kalabalıklara seslenen Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:HDP ve CHP, bu dönemde ikiz kardeş gibiler. Kılıçdaroğlu bu değişikliğe millet "evet" dese de biz tanımayacağız. Buradan sesleniyorum: Eyy Kılıçdaroğlu sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur, zaten millet de seni tanımıyor. Gün yaklaştıkça bir vekili çıkmış densiz densiz konuşuyor. "'Evet' çıkarsa 'evet' verenleri Yunan'ı denize döktüğümüz gibi denize dökeceğiz" diyor. Densiz, alçak, sen kimsin bu milleti böyle tehdit ediyorsun.MHP ile bir araya gelerek Türkiye'nin işe yaramayan, çözüm üretmeyen anayasasını değiştirmek için çalışma yaptık. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu bu tarihi adımda senin de bir katkın olsun, bizim hazırladığımızı beğenmiyorsan kendin bir teklif hazırla ikisini de oylayalım, millete götürelim. Ama CHP ne yaptı, Meclis'te kürsüyü işgal etti, milletvekillerini darp etti, her türlü rezaleti çıkardı. HDP ne yaptı, hendek kazmaktan bu işlere vakit bulamadı. HDP milletin oyunu Kandil'e peşkeş çekti.Bunların derdi başka... Büyüyen yükselen Türkiye'nin önünü kesmek. Dert anayasa oylamasında evet çıkarsa dünyanın en büyük havalimanının tamamlanması. Benim adalet bakanım sizin evladınız gidince kapılar kapanıyor, salonlar iptal ediliyor, bunun hesabını Yozgat sorar. Türkiye yeni anayasa ile terör belasının tamamen üstesinden gelecek.16 Nisan'da sandıktan çıkacak "evet"ler, Türkiye'ye yeni ufuk açacak. Türkiye'de bir daha paralel devletler, devletin silahını, tankını, topunu vatandaşa çeviren caniler, artık buna fırsat bulamayacak. Hukuk düzenine kimse göz dikemeyecek. Meşru siyaseti kimse darbelerle engelleyemeyecek. Devletle millet arasına hiç kimse giremeyecek.Demokrasi nöbetini tutan 80 milyon vatandaşımızı nasıl dize getiremedilerse, bundan böyle de başaramayacaklar. Mesele memleketse, tabii ki "evet."Merhum Alparslan Türkeş'in hayali de başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Onun mirasını alan MHP ile BBP ile ülkücü, milliyetçilerle, Alperenlerle bir olduk, o hayali gerçeğe dönüştürüyoruz.Bu anayasa dertlerimize çare bulamıyor. Siyasetteki dertlerin dermanı millettir.Başbakan Yıldırım, akşam da Dolmabahçe Ofisi'nde sanat dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldi. Burada davetlilere hitap eden Yıldırım, referanduma ilişkin "Karar milletindir. 'Evet' de çıksa 'hayır' da çıksa başımızın üstünde yeridir. Biz 'evet' çıkmasının, ülkemiz için milletimiz için gelecek nesillerimiz için daha yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. Toplantıya Yavuz Bingöl, Necati Şaşmaz, Muazzez Ersoy, Metin Şentürk, Petek Dinçöz, Mustafa Ceceli, Mustafa Yıldızdoğan ve İzzet Yıldızhan ile birlikte çok sayıda sanatçı katıldı.