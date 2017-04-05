Erdoğan Hüseyin Kurt ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü kişi , Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan ve polisin müdahalesi sırasında polis köpeği tarafından ısırılan, boyun omurunda ve belinde kırığı bulunan Hüseyin Kurt'tan başkası değildi

Tedavi için İstanbul'a gelen ve Hollanda'da yaşadığı saldırı sonrası Hüseyin Kurt ilk kez Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılmadı.