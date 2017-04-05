Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde 35 projenin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Mitingin ardından Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Erdoğan'ın, 1991 yılında merhum Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş ile birlikte çekilen fotoğrafını Erdoğan'a hediye etti.

Duygulanan Erdoğan, "Havalimanında rahmetli Erbakan hocamızla rahmetli Alparslan Türkeş'i karşılamıştım. Orada birlikte bir resim çektirmiştik. Şu anda bu benim için çok çok anlamlı oldu. Allah her ikisine de rahmet eylesin" dedi.