Erdoğan'a anlamlı hediye

Giriş Tarihi: 5.4.2017 12:46
Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zonguldak'ta 26 yıl önce Erbakan ve Türkeş ile çekilen fotoğrafı hediye edildi. Fotoğrafı gören Erdoğan duygulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde 35 projenin toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Mitingin ardından Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Erdoğan'ın, 1991 yılında merhum Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş ile birlikte çekilen fotoğrafını Erdoğan'a hediye etti.

Duygulanan Erdoğan, "Havalimanında rahmetli Erbakan hocamızla rahmetli Alparslan Türkeş'i karşılamıştım. Orada birlikte bir resim çektirmiştik. Şu anda bu benim için çok çok anlamlı oldu. Allah her ikisine de rahmet eylesin" dedi.

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Erdoğan'a anlamlı hediye
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