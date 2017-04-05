Erdoğan’dan Bursa’ya külliye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalıların beklediği Yıldırım metrosu için Ankara'dan Bursa'ya mali desteğin de mesajını verdi.

Eski stadyum alanında Bursalılara hitap eden Erdoğan, çoğu Büyükşehir Belediyesi'ne ait 384 milyonluk yatırımların toplu açılışını yaptı. Bursalara külliye müjdesi sözü veren Erdoğan, "Bugün Bursa'da 384 milyon liralık yatırımın toplu açılışlarını yapıyoruz. Bursa'ya 14 yılda 29 katrilyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Şehrimizin her alanda çehresini değiştirdik. Allah'ıma hamdolsun, bizi bu millete hizmetle görevlendirdi. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Böyle de yürüyoruz. Eğitimde 7 bin 500 derslik yaptık. Sağlıkta 53 tesisi tamamladık. 13'ünün inşası devam ediyor. 750 yataklı Çekirge Devlet Hastanesi var. 600 yataklı Bursa Devlet Hastanesi ihale aşamasında. Bursa'mıza 1355 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Kaba inşaatının yüzde 75'i bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki yıl şehir hastanesini gördüğünüz zaman, (Bu cumhurbaşkanı bir şeyler söylemişti. Aman yarabbi, bu nasıl hastane? Muhteşem bir hastaneyi göreceksiniz. Niye? Benim vatandaşıma buralar yakışır da onun için. Yani Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı hastaneler değil, 5 yıldızlı otel lüksünde hastaneler" dedi.

Yarın da Balıkesir'e toplu açılışlar yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Mersin, Isparta, Yozgat açıldı. Toki aracılığıyla 20 bin 500 konut yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 508 kilometreye çıkardık. Birçok bölünmüş yol projesi var. Bursa'da ulaşım devrimini İstanbul İzmir otoyolu ile yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü nasıl şimdi? Ama bunlar ona da hayır dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de hayır dediler. İsteseler de, istemeseler de benim milletimin evet dediği bir şey bitmiştir. İstanbul-Bursa 1 saat. Ey gidi günler ey! Nereden nereye? İznik'e kadar o yoldan geldim. Her taraf yemyeşil. Modernite burada yaraşıyor. Modern dünyayı yaşamak bu. İşte şimdi bunu yaşıyoruz. Eskiden bunlar yoktu. Toz toprak içinde gidiyorduk. Artık sıcak asfaltta bastırıp gidiyorsun. Burası payitaht, burayla gurur duyulmaz mı?" diye konuştu.





RAYLI SİSTEME HÜKÜMET DESTEĞİ

"İnşallah Bursa raylı sistemlerde de yeni bir döneme giriyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda hükümetimiz Bursa'ya gerekli desteği verecek ve raylı sistem de bir an önce bitecek. İnşası süren Bursa-Bilecik hızlı tren projesi tamamlandığında Ankara'ya da, İstanbul'a, Konya'ya da 2 saat 15 dakikada ulaşmak mümkün hale gelecek. Bursa'yı da içine alan Marmara gelişim projemiz çerçevesinde, 2019 yılına kadar yapılacak 6 katrilyon liranın üzerinde yatırımla bölgeyi sulama ve içme suyu tesislerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Bursa'yı geliştirmek için gereken yatırımları kesintisiz sürdürmekte kararlıyız. Otomotiv sanayiini desteklemek için şehrimize bir de test merkezi yapıyoruz. Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarımız yeni yatırımlarla sürekli kapasite arttırıyor. Bu da bizim için bir iftihar vesilesi. Bursa'ya yeni adliye bölge adalet saraylarını yapıyoruz. Türkiye büyüdükçe Bursa büyüyecek, Bursa yürüdükçe Türkiye yürüyecek. 16 Nisan'da evet diyerek, Türkiye'nin de Bursa'nın önünü açmaya var mıyız? Daha fazla yatırım, daha güçlü ekonomi, daha çok istihdam için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek vermeye var mıyız? Ne diyor? (18 yaşındakinin parlamentoda ne işi var) diyor. Bu bizim gençlerimize hakarettir. Benim dedem Fatih 18 yaşını devirdi, 21 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı. İstanbul'u fethetti mi? Gemileri karadan yürüttü mü? Kanuni öyle. Ulubatlı öyle. Genç yaşta surlara bayrağı dikti. Peki biz o dedelerin izinden gitmeyecek miyiz? Muhtarlar azami 25 diyelim. Bu arada herkes muhtar olma şansına da sahip. Öyle mi? Bayan da, erkek de. Bunlar bana (Muhtar bile olamazsın) demişlerdi. Olduk mu? Şimdi ben de muhtarlara diyorum ki, rekabet başladı. Artık 21-22 yaşında muhtarlarımız olacak".





ESKİ STAT YEŞİL ALAN OLACAK

Eski stadyumun yeşil alan olmasını takip edeceğini anlatan Erdoğan, "Burası eskiden stadyumdu. Yeni stadyumu yaptık, örnek stadyum. Biz söz verdik mi yaparız. Ama şimdi burası da inşallah Bursa'ya yakışır yeşil bir yer olacak. Onun için de takipçisiyiz. Süratle bunun da yapılması lazım. Kardeşlerim unutmayın, sel gider kum kalır. Bugün konuşulan bütün sözler yarın unutulur. Ama yapılan hizmetler size de, çocuklarınıza da, torunlarınıza da, onların evlatlarına da kalacaktır. Bursa'da nasıl ecdadın eserleriyle gurur duyuyorsak, bize düşen bundan 100 yıl sonra gurur duyulacak eserler bırakmaktır" dedi.



BURSA'YA KÜLLİYE MÜJDESİ

Bursa'ya külliye müjdesi veren Erdoğan, "Gelirken sayın Müezzinoğluna şunu söyledim: (Bursa'mızda çok güzel camiler var. Fakat bir tane şöyle, Bursa'ya yakışır dev bir selatin, yani cuma camileri dediğimiz bir cami yok. Sen dedim, büyükçe bir yer bul da, buraya böyle devasa bir eseri yapalım. Bu da cumhuriyet döneminin inşallah bir eseri olsun) dedim. Bunu bakanımız inşallah üstlendi. Yeri bulacak. Belediyemizle görüşecekler, ben de proje konusunda kendilerine yardımcı olacağım. Muhteşem bir cami yapalım inşallah. Yakışır, burası Bursa" diyerek, dev cami için Bursalılara söz verdi.



VALİLİKTE BRİFİNG

Miting ve toplu açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, "Coşku, heyecan her şey var Bursa'da. Kalan 11-12 gün inanıyorum ki bu çok daha yükselecek. Şu andaki tablo ve gelen araştırmalar gayet güzel. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Sayısal veriler bizde var ama bizde kalsın o. Siz de yaptırıyorsunuz zaten" dedi.

Erdoğan Vali İzzettin Küçük'ten şehrin yatırımlarıyla ilgili brifing aldı.