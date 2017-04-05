Erdoğan'dan Esad, destekçileri ve sessiz kalan ülkelere sert tepki

İşte Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm:

"Bunlar tek millet! Gerisini söylemiyorum. Ülkemizle mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaptılar. Ama Türkiye'yi neden dışarıda tuttuklarını anladık! Niye yüzde 99'u müslüman bir ülke.

"BUGÜNÜN HASTA ADAMI ARTIK AB'DİR"

Bunları bugüne kadar konuşmadık! Bunlar dürüst değil, samimi değil. Bunlar yüzümüze güldüğünde ne olduğunu anlıyorduk ama söylemiyorduk. Ama şimdi yüzlerine söyleyeceğiz. PKK'yı topraklarında barındırıyorlar. İade istiyorlar, vermeyince çılgına dönüyorlar. Ben bu makamda olduğum sürece buna izin vermem. Düşünün şahsımın şakağına silah dayanıyor ve bu pankartı İsviçre parlamentosunun önüne asıyorlar! Eee hala susacak mıyız. İşte bundan dolayı 16 Nisan'da EVET diyorum. Bu, bu millete olan saygısızlığın hesabını sormaktır. 16 Nisan'dan sonra konuşacağız. Bizim bunların kriterine ihtiyacımız yok. Bizim Ankara kriterlerimiz var.

"EY KATİL ESAD! SEN BUNLARIN AHINDAN NASIL KURTULACAKSIN"

Türkiye tarihinin her döneminde bu ahlaksızlığa maruz kalmıştır (terör örgütleri) İdlib'de yaşananları duydunuz değil mi? Kimyasal silahlarla şehit edildiler. Yavrular şehit edildi. Ey katil Esad! Sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın? Ey buna sessiz kalan dünya, BM! bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Biz oradan alabildiklerimi alıyoruz, ülkemizde tedavi ediyoruz. Ama bu yeterli değil. Üzüntülüyüm, bir baba olarak üzülüyorum. Elimizden geleni yapacağız. 16 Nisan, bunun içinde bir kader çizgisinin çizilmesidir. Çok çalışacağız.

SİZİ SICAK BİR YAZ BEKLİYOR

PKK, YPG, DHKP-C.. Bunların yetersiz olduğu yerlerde FETÖ ihanet şebekesini ihya ettiler. DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Sorduğunuzda destek vermediklerini söylediler. Ama militanlarına silah vermekten geri durmadılar, ülkelerinde barındırdılar. Artık sözün bittiği yere geldik.Yani etrafımız adım adım ateş çemberi ile çevriliyken bizim hiçbir şeye karışmamızı söyleyenlerin samimiyetine inanılabilir mi? Zor oyunu bozar! Türkiye olarak bu oyunu da bozacağız. El Bab, netice alacağımızın en somut örneğidir. Cerablus, Dabık, Rai bitti. Şimdi yola devam. Şimdi Münbiç var. Eğer koalisyon güçleri veridiği sözü tutarsa gelin Rakka'yı da halledelim diyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bize diz çöktüreceğini sananları sıcak bir yaz bekliyor.