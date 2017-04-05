Gizemli yabancı kim?

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesinde müştekiler yaşananları anlattı. Müşteki Ömer Kuzu, darbe girişimi gecesi TÜRKSAT'ta, aksanından yabancı olduğunu düşündüğü üniformalı, sarışın ve mavi gözlü birinin daha olduğunu, o kişinin sanıklar arasında bulunmadığını söyledi.



ÜNİFORMALI, SARIŞIN VE MAVİ GÖZLÜ YABANCI BİR KİŞİ VARDI

Kuzu, 15 Temmuz akşamı eşinin kendisini aradığını, TÜRKSAT'a saldırı olduğunu söylediğini anlattı. Eşinin korktuğunu, onu korumak için TÜRKSAT'a gittiğini belirten Kuzu, darbecilerin içeridekileri rehin aldığını öğrendiğini söyledi. Bir müddet sonra darbeciler tarafından yakalandığını belirten Kuzu, darbecilerin yayınları kesip kesemeyeceği yönünde kendisine sorular sorduğunu ifade etti. Kuzu, TÜRKSAT'ta o akşam konuşmasından yabancı olduğunu düşündüğü birinin daha olduğunu, o kişinin üniformalı, sarışın ve mavi gözlü olduğunu kaydetti. Darbeci askerlerden bazılarının ona 'Levent' diye hitap ettiğini belirten Kuzu, o şahsın sanıkların arasında bulunmadığını söyledi.