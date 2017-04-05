Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Muhtarlıkları CHP kapatmış

CHP'nin tek parti iktidarında bir nizamname ile muhtarlıkları kapattığı ortaya çıktı. CHP iktidarı, kapattığı bir muhtarlığın işini; polis, belediye ve sıhhiye gibi kurumlara devretti. Her muhtarlık için Belediye Meclislerinin ikişer kişi görevlendirmesini istedi.

Star gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngören anayasa değişikliği ile ilgili ipe sapa gelmez iddialarda bulunuyor. Bunlardan biri de anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanına muhtarlıkları kapatma yetkisi verdiği. Anayasa değişikliğinde böyle bir yetki yok ancak geçmişte CHP'nin muhtarlıkları kapattığı ortaya çıktı.

1 Kanunisani (Ocak) 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde konuyla ilgili haber şöyle:

KAPILARINA KİLİT

"Bugünden itibaren muhtarlık teşkilatı tarihe karışmıştır. İstanbul'daki bütün muhtarlıklarını işini polis, belediye ve sıhhiye memurları görecektir. Dahiliye Vekaleti tarafından 37 maddelik bir nizamname hazırlanmış ve bütün vilayet ve belediyelere tebliğ edilmiştir. İkamet değiştirmek gibi işlerle, askerlik, vesaiti nakliye, bina iratlarının tahriri, vergi, tahsilat, arazi tevziatı, ziraat, haşaretle mücadele, mahkeme ve tapu işlerine dair bütün vazifeler her mahalle halkından Belediye Meclislerince intihap edilecek ikişer kişi tarafından ifa edilecektir.» Haberde de anlaşılacağı üzere, bir muhtarın tek başına yaptığı iş birden fazla kuruma ve kişiye devredildi. Muhtarlıkların işleri için Belediye Meclislerinin «ikişer kişi» görevlendirmesine karar verildi.

CHP LİDERİ NE DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, "16 Nisan'da gidip 'evet' diyenler, şunu düşünmek zorundalar. Bir muhtar arkadaşımız, 'Muhtarlıklar kapanacak mı?' diye sordu. Hiçbir engel yok. Yerel yönetimlerle ilgili yetki verilmemiştir. Belediyeleri kapatamazlar ama muhtarlıklar yerel yönetim değildir. Muhtarlıkları isterse bir kararname ile kapatabilir" demişti.

İNCE ATTI FENA BOZULDU

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlarken, zor anlar yaşadı. 'Muhtarlıklar kapatılacak' iddiasıyla ilgili sorular üzerine adeta panikleyen İnce, soruya "Metni yanıma getirmedim. O metni burada okursak kimse anlamaz. İsterseniz dışarıdan getirtelim okuyayım. Vatandaş ondan bir şey anlamayacaktır" diye kaçamak cevap vermeye çalıştı.