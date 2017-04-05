Konyalılar CHP'li Bozkurt'un skandal açıklamasına tepki gösterdiler

Devebacak, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, Bozkurt'a tepki gösterdi.

Bozkurt'un halkı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Devebacak, şunları belirtti:

"Konyalılar Federasyonu olarak CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un söylediği halkımızı kin ve düşmanlığa sevk eden söz konusu tahrik edici sözler, biz Konyalıları son derece üzmüştür. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz günü İzmir'deki Konyalılar sayın Cumhurbaşkanının çağrısı ile tankları denize dökmek için sokağa çıkmışlardır. Konyalılar Federasyonu olarak bizler askeri ve sivil darbelere karşı olan duruşumuzu her daim sürdürdük antidemokratik ve kökü dışarıda olan hiçbir oluşuma prim vermedik, vermeyeceğiz."

"KONYALILAR BU SÖZLERİ KABUL ETMİYOR"

Milletin referandum tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Devebacak, şöyle devam etti:

"Evet oyu veren de bizim insanımız, 'Hayır' oyu veren de bizim insanımız. Sayın vekil 'Cumhuriyetçiyim' diyorsa cumhurun kararına saygı duyacak ayrıca sayın vekil yaptığının bir iç savaş çağrısı olduğunun farkına varsın, kardeşi kardeşe kırdırtmasın. Sayın vekil, birilerini illa denize dökmek istiyorsa Gazi Mustafa Kemal'in Gazi Meclisini bombalayanlardan başlasın."

Sağduyunun hakim olması gereken kritik bir dönemden geçildiğini aktaran Devebacak, bir milletvekilinin ağzından böyle sözler çıkmasının kimseye faydası olmayacağını dile getirdi.

Devebacak, "Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehidi veren, İzmir'de Yunan'ı denize dökenler içinde yer alan Konyalılar, bu sözleri asla kabul etmemektedir." ifadesini kullandı.