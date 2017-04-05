Meral Akşener'in avukatı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 37 avukattan 30 'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz hafta Fethullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla 84 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çoğu ByLock kullanıcısı olan ve örgütün kritik isimleri ile irtibatı belirlenen şüphelilere operasyon başlatmış, 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin FETÖ'nün avukat yapılanması içerisindeki kritik bazı isimlerle de irtibatları tespit edilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Hasan Yılmaz tarafından ifadelerine başvurulan 37 şüpheliden 6'sı adli kontrol talebiyle, 31'i ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen isimler arasında meral Akşenerin hukuk danışmanı Nuri Polat ve Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu da yer aldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorguları tamamlanan 30 şüpheli hakkında atılı suç kapsamında tutuklama kararı verilirken 7 şüpheli hakkında adli kontrolle serbest bırakılma kararı verildi.

İŞTE TUTUKLANANLAR

Soruşturma kapsamında tutuklanan avukatlar şöyle: Cesim Parlak, Coşkun Taşkın, Erol Ergüder, Farüh Gülmez, Kani Öztürk, Muhittin Yılmaz, Nazif Aktaş, Selami Kurt, Seyfettin Dayan, Yusuf Avni Kabacaoğlu, Abdullah Şen, Abdülkadir Şeker, Bülent Özkan, Celal Sis, Erdoğan Soruklu, İlyas Candaroğlu, Murat Kılıç, Mustafa Çağlar Akgün, Ulvi Murat Atabay, Yaşar Yılmaz, Fatih Öztel, Ali Rıza Mete, Burak Keskin, İlker Öztürk, Nuri Polat, Önder Yılmaz, Selim Özkan, Sinan Dengiz , Şeref Polat, Yılmaz Çiçek.