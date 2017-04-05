Nazi uygulamasında FETÖ parmağı

Türk bakanlara zorluk çıkaran ve ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının üzerine köpeklerle saldıran, buna karşı PKK'lılara sesini çıkarmayan Hollanda'nın tavrının arkasındaki hain güçlerden birisinin de FETÖ olduğu ortaya çıktı. Başında kaçak FETÖ'cü gazeteci Abdullah Bozkurt'un bulunduğu Stockholm Özgürlük Merkezi adlı FETÖ'cü derneğin hazırlayıp Hollanda Parlamentosu'na sunduğu sahte belgeler, karalama ve iftiralarla dolu raporun ardından Hollanda hükümetinin Türkiye'ye karşı tüm bakış açısı değişti. Bu tarihten sonra Türk yetkililer ülkeye sokulmamaya başladı.

Abdullah Bozkurt

İFTİRALARLA DOLU RAPOR

27 Şubat 2017 tarihinde hazırlanan ve 28 Şubat tarihinde Hollanda Parlamentosu'na sunulan "Erdoğan'ın Avrupa'daki Uzun Kolu – Hollanda Örneği" başlıklı rapordaki yalanların ve karalamaların sonu gelmediği dikkat çekmekte. Raporda Türkiye'nin Hollanda'daki Büyükelçisi ve Konsoloslarının FETÖ üyeleri için cadı avı başlattığı ve böylece Viyana Konvansiyonu'nu ihlal ettikleri yalanı uydurulurken Türk yetkililerin Hollanda'nın içişlerine de karıştığı iftirası atılmakta.

FİŞLEME YAPILIYOR YALANI

Erdoğan'ın ve hükümete yakın isimlerin Hollanda'daki FETÖ'cülerin hayatını sürekli ölümle tehdit ettiği gibi garip bir iddianın da ortaya konulduğu rapordaki diğer 'saçmalıklardan' bazıları şu şekilde: "Bizleri suikastla tehdit ediyorlar", "9 günde 8 arkadaşımızın dükkanına ve evlerine saldırdılar", "Gülen'e sempati besleyen imama camide saldırdılar", "Zaman Hollanda ve Zaman Vandaag'da çalışan gazetecileri CIA ajanı ilan edip dövüyorlar ve ölümle tehdit ediyorlar", "Hollanda Diyanet Vakfı imamları hakkımızda istihbarat toplayıp fişleme yapıyor. Ölüm fermanları veriyorlar." (Akşam)