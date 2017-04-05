: 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi

Giriş Tarihi: 5.4.2017 19:48 Güncelleme Tarihi: 5.4.2017 20:08
Son dakika: HSYK 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(), 517 sayılı adli yargı kararnamesiyle 31 hakim ve savcıyı yeni görevlerine atadı.

Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesi ile 31 hakim ve savcının görev yeri değişti. 517 sayılı adli yargı kararnamesi ile Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Önder Demirci Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zeynep Çiğdem Hamurcu Çanakkale Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Binnur Uçar Boztaş Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atandı.

İŞTE GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ





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Son dakika: HSYK 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi
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