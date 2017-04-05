Son dakika: HSYK 31 savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi

HSYK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesi ile 31 hakim ve savcının görev yeri değişti. 517 sayılı adli yargı kararnamesi ile Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demirel Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na, Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Önder Demirci Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zeynep Çiğdem Hamurcu Çanakkale Hâkimliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Binnur Uçar Boztaş Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atandı.

İŞTE GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ











AYRINTILAR GELİYOR...