Son dakika: Sultanbeyli'de helikopter destekli asayiş uygulaması

Sultanbeyli'de, özel hareket polislerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla, helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde, ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, yunus ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu 300 polis katıldı.

Yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımlarının da arandığı kontrollerde, yaklaşık 3 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İlçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Zırhlı araçların da destek verdiği uygulamaya polis helikopterleri de eşlik etti.