Türkeş’in yolunda ‘evet’

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş vefatının 20. yıldönümünde Ankara Beştepe'deki anıt mezarında anıldı. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Bahçeli, Türkeş'in mezarına kırmızı karanfil bırakarak, bakır ibrikle su döktü. Törende konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Merhum Türkeş Bey Türkiye Cumhuriyeti'ne evet dedi. Biz de evet diyoruz, kurucu genel başkanımızın sözünü sahiplenip kararlıca seslendiriyoruz. 1990'larda MHP'yi eritip ekarte etmek maksadıyla kuyruğa girenler şimdilerde şanslarını denemek için son defa kuyruğa girseler de, müsaade yok. Türkeş'siz MHP, MHP'siz Meclis, MHP'siz siyasetin kin ve karanlık gayesi altında Türkiye ve Türk düşmanlarıyla uzun yıllardır kol kola girenlere aman vermemek için Türklüğün bekası son nefesimize kadar müdafaa edilecektir. Merhum Türkeş Bey bizlere diyordu ki: 'Allah birdir, tektir, birliği sever. Birliği bozucu, birliğe zarar verici, ikiliğe yol açıcı davranışları hiçbir zaman kabul edemem, tasvip edemem.' Biz de kabul etmiyor, elimizin tersiyle itiyoruz. Bizler, milletimizin birlik ve beraberliği için kavli karar ettik. Kararımızdan da ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz, dönmeyeceğiz."



Selçuk ADIGÜZEL