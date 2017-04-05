Ülker reklamını hazırlayan reklamcı Cem Batu tanıdık çıktı!

Peki kim çekti bu filmi?

Ajanslara yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, '1 Nisan hesaplaşma zamanı' kampanyasının ana konsept ve söylemleri TBWA İstanbul tarafından, dijital web sitesi ve uygulamaları ise Plasenta Conversation Agency tarafından yönetimden gerekli onaylar alınarak hayata geçirilmiş.

Plasenta'nın başında Gezi olaylarında adını duyduğumuz Cem Batu var. Batu, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektubuyla gündeme gelmişti.

Dün belki 5 kez ofisini aradım, sekreterine not bıraktım, geri dönmedi.

Anlayacağınız yer yarıldı içine girdi.

Ülker'dekiler de olay patladığından bu yana 6-7 tane açıklama yaptı. Murat Ülker, reklam filmini görmediğini iddia ederek, bu işin kumpas olduğunu söyledi.

Reklam ajansları ve şirketin pazarlama departmanındaki 5 kişiye soruşturma açıldı. Bu soruşturmaların sonucunu merakla bekliyoruz.

Merak ettiğim ve açığa kavuşturulmasını istediğim bir konu daha var. Gezi sırasında yazdığı mektupta 'reklamın şiddetle işi olmaz' diyen Plasenta'nın patronu Cem Batu ya da TBWA İstanbul 'zehirlenme, idam, suikast' gibi subliminal mesajlar içeren, öcü bir sesleçekilen reklamı kafalarına göre mi yaptı? Ya da hangi kafayla yaptılar?

Hangi saikle hareket ettiklerini neden açıklamıyorlar? Yukarıdaki sorular yanıt bulmazsa... Bu iş daha çok su kaldırır.

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