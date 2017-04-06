AB'de büyük Brexit kavgası: Mafya gibisiniz!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) anlaşmasının taslak metni, 516'ya 133 oyla Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri tarafından kabul edildi. Oylama öncesi kürsüde söz alan Brexit kampanyaların başını çeken İngiliz AP milletveki Nigel Farage, AB'nin İngiltere'den çıkış için 52 milyar Sterlin gibi kabul edilemeyecek şartlar öne sürdüğünü ifade etti.

MAFYA GİBİSİNİZ

Taslak metinde belirtilen ve AP Brexit Başmüzakerecisi Guy Verhofstadt'ın isteklerinin "bir tür fidye" olduğunu söyleyen Farage, "Bir mafya gibi davranıyorsunuz. Tutsak olduğumuzu düşünüyorsunuz. [AB'den] çıkıp gitmek için özgürüz!" diye sözlerine devam etti. Parlamento başkanı tarafından uyarılan İngiliz vekil, sözlerini düzelteceğini belirtip bu sefer AB'nin "bir takım çete" gibi hareket ettiğini söyledi.

ZORLUYORSANIZ ÇEKİLİRİZ

İngiliz hükümeti ve Brexit destekçilerinin şiddetle karşı çıktığı AB isteklerinin başında İngiltere'nin müzakere sürecince başka ülkelerle ticaret anlaşmaları yürütmesi geliyor. İngiliz Başbakanı Theresa May, Mayıs sonunda başlayacak olan resmi müzakerelerin iki tarafın anlaşmamasıyla sonuçlanması durumunda ülkesinin AB'den tek taraflı ayrılıp yoluna devam edeceğini belirtti. Farage'da aynı tutumu takınarak AB'nin İngiltere birlikten çıkarken bile içişlerine karışmakla suçladı. "Anlaşma istemiyorsanız, bizi masadan çekilmeye zorluyorsanız, çekiliriz. Alman otomobilleri almak zorunda değiliz, Fransız şarabı içmek zorunda değiliz, Belçika çikolatası yemek zorundada değiliz. Bu yolda devam ederseniz, sadece İngiletere değil, diğerleri de 50. maddeyi yürürleğe sokacaktır."

Mayıs sonunda liderler düzeyinde bir zirveyle başlayacak olan resmi Brexit müzakerelerinin, 2018 son baharında bitmesi beklenirken, brükratik işlemlerin tamamlanması ve İngiltere'nin AB'den çıkmasının Mart 2019'da gerçekleşmesi bekleniyor.