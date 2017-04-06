Başbakan Binali Yıldırım Osmaniye'de konuştu

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da halkoylamasına gidecek yeni sisteme ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle Türkiye şaha kalkacak. Ekonomi büyüyecek. 14 yıldır hizmet ediyoruz ama bir yandan şeytan taşlamakla meşgulüz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum kapsamında Osmaniye'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Osmaniye'de vatan sevdası vardır, Osmaniye memleket aşığıdır.

Bahçeli ile ne kadar gurur duysanız yeridir

Hemşehriniz Devlet Bahçeli ile ne kadar gurur duysanız yeridir. Sayın Bahçeli ile beraber çıktık bu yola, hiçbir mihrak bundan böyle hükümet formülleri pazarlığına giremeyecek.

TÜRKEŞ'İN DE HAYALİYDİ

Bu sistem değişikliği aynı zamanda 2 gün önce 20. vefat yıl dönümünü andığımız rahmetli Türkeş'in de hayaliydi.

TÜRKİYE İÇİN EN UYGUN SİSTEM

Türkiye için en uygun yönetim sistemini planladık. Bundan sonra devletle millet arasına hiç kimse giremeyecek. Vesayetçilere, darbecilere, kumpasçılara artık ekmek yok. Devlet, milletine artık tehdit olmayacak.

PATRON SADECE MİLLET

27 Mayıs'ta bugün 'hayır' diyen CHP devreye girdi, milletin seçtiği Menderes'i silah zoruyla alaşağı etti. O sistem 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı getirdi. Bundan sonra patron sadece millettir. Hükümet sandıkta kurulacak, güvenoyu sandıktan çıkacak. Hükümet daha hızlı karar alacak, bürokrasi azalacak, ekonomi büyüyecek.



TÜRKİYE ŞAHA KALKACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sİstemi ile Türkiye şaha kalkacak. 14 yıldır hizmet ediyoruz ama bir yandan da şeytan taşlamakla meşgulüz.

'Evet' çıkacak, 'Kandil'iniz sönecek

Terör örgütleri ve Türkiye düşmanları hep bir ağızdan 'hayır' diyor. 'Evet' çıkacak, 'Kandil'iniz sönecek. HDP, hendek ve çukur siyasetinin hesabını veriyor, verecek. Türkiye'nin büyümesinden gocunan Avrupa ülkeleri var. Onlar da 'hayır' için çalışıyor.



CHP'NİN UMUTLARI BİTTİ

CHP adeta Cumhuriyet'e 'hayır' partisine dönüşmüş. Onların da umutları bitti. Onlar da 16 Nisan'da 'evet' çıkacağını gördü. Gittikçe hırçınlaşıyorlar.

