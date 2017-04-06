Başbakan Yıldırım'dan Kilis'te önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
- Türkiye ve Türkiye'nin çevresinde olağanüstü şeyler oluyor.
- Birileri coğrafyamızı kana buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar.
- Oyun büyük. Mazlumlara yoksullara, gariplere kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar.
- Bu anayasa değişikliği ile ilgili Türkiye'yi gelecek 5 yıl için kim yönetecek kim hükümet olacak siz sandıkta karar vereceksiniz.
- Değişiklik ile birlikte Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçiyor.
- Hükümet kurulmayınca Türkiye zarar ediyor. Artık patron sizsiniz, seçim bittiği an artık hükümet belli olacak.
- Dolayısıyla Türkiye her zaman daha güçlü olacak.
- Enerjimizi Türkiye'nin kalkınmasına harcayacağız.
- Kilis bizim her zaman yanımızda oldu, referandumlarda evet verdiniz.
- Kilis adeta bir mozaik. Kürt, Arap, Türk kardeşlerim var. Bunlar bizim zenginliğimiz.
- 2007'de Kilis'te 17 Aralık üniversitesini kurduk.
- Kilis-Gaziantep arasını bölünmüş yol haline getirdik.
- Kilis'i doğalgazla tanıştırdık, öğrenci yurdu getirdik.
- Kilis'e 500 yataklı hastane yapıyoruz.
- Yukarı Afrin barajı ile Kilis'e 20 milyon metreküp ilave su getireceğiz, 2050'ye kadar Kilis'in su problemi olmayacak.