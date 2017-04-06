Başbakan Yıldırım'dan Kilis'te önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 6.4.2017 14:01 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 14:25
Başbakan Yıldırım'dan Kilis'te önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Kilis'te açıklamalarda bulunuyor!

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Türkiye ve Türkiye'nin çevresinde olağanüstü şeyler oluyor.

- Birileri coğrafyamızı kana buluyor, yeni sınırları kanla çizmeye çalışıyorlar.

- Oyun büyük. Mazlumlara yoksullara, gariplere kol kanat geren Türkiye'nin devre dışı kalması için ellerinden geleni yapıyorlar.

- Bu anayasa değişikliği ile ilgili Türkiye'yi gelecek 5 yıl için kim yönetecek kim hükümet olacak siz sandıkta karar vereceksiniz.

- Değişiklik ile birlikte Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçiyor.

- Hükümet kurulmayınca Türkiye zarar ediyor. Artık patron sizsiniz, seçim bittiği an artık hükümet belli olacak.

- Dolayısıyla Türkiye her zaman daha güçlü olacak.

- Enerjimizi Türkiye'nin kalkınmasına harcayacağız.

- Kilis bizim her zaman yanımızda oldu, referandumlarda evet verdiniz.

- Kilis adeta bir mozaik. Kürt, Arap, Türk kardeşlerim var. Bunlar bizim zenginliğimiz.

- 2007'de Kilis'te 17 Aralık üniversitesini kurduk.

- Kilis-Gaziantep arasını bölünmüş yol haline getirdik.

- Kilis'i doğalgazla tanıştırdık, öğrenci yurdu getirdik.

- Kilis'e 500 yataklı hastane yapıyoruz.

- Yukarı Afrin barajı ile Kilis'e 20 milyon metreküp ilave su getireceğiz, 2050'ye kadar Kilis'in su problemi olmayacak.

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Başbakan Yıldırım'dan Kilis'te önemli açıklamalar
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