Canikli: ‘Bir laf etti sıkıştı, saçmalıyor’

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli referandum çalışmaları kapsamında, seçim bölgesi Giresun'da SABAH'a açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından başlıklar ve ayrıntılar:

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Manipülasyonu, kara propagandayı maalesef gelmiş geçmiş en kötü şekliyle kullanıyor. Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz.

(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiaları için) Hiçbir doküman yok elinde. En ufak bilgi belge dokuman olsa açıklar. Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor. Kılıçdaroğlu üst aklı korumaya çalışıyor. Almanya İstihbarat Örgütü Başkanı "Darbenin arkasında FETÖ yok" diyor. Somut olaylar, yaşananlar var. Daha nasıl ispat edilebilir?

Yalan konusunda sürekli vites yükseltiyor. Alman vakıflarıyla CHP arasında çok yakın işbirliği olduğunu biliyoruz. O vakıfların terör örgütleriyle işbirliği ve destekleri biliniyor.

(FETÖ operasyonları) Bilinenlerin tamamı tasfiye edildi. Kamuda kriptolar kalmış olabilir. Birileri özel yetiştirilmiş olabilir. CHP'den de MHP'den de FETÖ başvuruları geliyor. İade ettiklerimiz oldu. CHP'nin bize iade ettikleri de oldu. Terör örgütüyle bağlantı iltisakı olmayan kimseyi atmıyoruz.

AĞZINDAN BİR LAF ÇIKARDI...

Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'na "Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Canikli "Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Manipülasyonu, kara propagandayı maalesef gelmiş geçmiş en kötü şekliyle kullanıyor. Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz.

ELİNDE HİÇ BİR BELGE YOK

"(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiaları için) Hiçbir doküman yok elinde. En ufak bilgi belge dokuman olsa açıklar. Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor. Kılıçdaroğlu üst aklı korumaya çalışıyor. Almanya İstihbarat Örgütü Başkanı 'Darbenin arkasında FETÖ yok' diyor. Somut olaylar, yaşananlar var. Daha nasıl ispat edilebilir?

YALANDA SÜREKLİ VİTES YÜKSELTİYOR

"Yalan konusunda sürekli vites yükseltiyor. Alman vakıflarıyla CHP arasında çok yakın işbirliği olduğunu biliyoruz. O vakıfların terör örgütleriyle işbirliği ve destekleri biliniyor.

"(FETÖ operasyonları) Bilinenlerin tamamı tasfiye edildi. Kamuda kriptolar kalmış olabilir. Birileri özel yetiştirilmiş olabilir. CHP'den de MHP'den de FETÖ başvuruları geliyor. İade ettiklerimiz oldu. CHP'nin bize iade ettikleri de oldu. Terör örgütüyle bağlantı iltisakı olmayan kimseyi atmıyoruz."