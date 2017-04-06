Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV - Kanal 7 - Radyo 7 ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ne yazık ki İdlib'de Doğu Halep'ten oraya doğru taşınmasına vesile olduğumuz muhacirler var. Son bu klor gazıyla kimyasal bir saldırı ve bu saldırı neticesinde 100'ü aşkın çoğu çocuk olmak üzere insanlar şehit edildi. Çok manidar tablolar var. Bir babanın kucağında iki tane ikiz yavrusu insanın bir baba olarak, şahsen eşimle birlikte izlediğimizde bütün dünyamızı paramparça etti.

Trump'ın 'kırmızı çizgi' açıklaması

6 yıllık sürede Sayın Obama ne yazık ki ne Suriye'de ne Irak'ta üzerine düşen görevi yapması gerektiği şekilde yerine getirmedi. Bunları kendileriyle çok konuştuk. Şu anda Trump Obama'nın adeta bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadroyla nasıl yapacak? Şu anda gördüğüm kadarıyla elinde Obama'nın bıraktığı kadro var. Henüz kendi kadrosu A'dan Z'ye duruma hakim değil. Dışişleri, Savunma Bakanı'nı değiştirmiştir ama Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM aynıdır. Tillerson'a henüz Suriye'de yoksunuz, Rusya var. Siz şöyle varsınız, PYD/YPG'ye silah yardımı yapmakla varsınız. Bu böyle devam ederse cinayetler, terör esintileri devam edecek. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok edelim, elimiz sıcaktan soğuğa değmesin, bu olmaz. Gelin, Türkiye-koalisyon güçleri beraber olalım, DEAŞ denilen terör örgütü beraberce temizleyelim. Siz buna olumlu cevap veremiyorsunuz.

Neticesi ölüm olan bütün silahlar aynıdır

St. Petersburg'da yaptığımız toplantıda bir konu tamamen Suriye üzerineydi. Uzun uzadıya konuşma yaptım. Dedim ki burada konuşacak biri varsa o da benim, bizim 911 kilometre sınırımız var. Herkes durumdan vazife çıkarıyor. Şu anda tehdit altında olan ülke de biziz. Eğer burada siz sürekli olarak kimyasal silahlarda bahsederseniz bu yanlış olur. Bana göre kimyasal silahlarla konvansiyonel silahlar arasında hiçbir fark yok. Neticesi ölüm veya öldürmek olan bütün bu silahlar aynıdır. Kimyasal silah gayri insanidir. Ölüm sayısı belki de 1 milyona yaklaştı. Bu sayı kimyasal silahlarla değil, ağırlıklı konvansiyel silahlarla yapıldı. Gökten yağdırdıkları bombalarla Suriye halkını öldürüyorlar.

Trump'ın açıklaması lafta kalmasın

Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim. Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu?' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın açıklaması lafta kalmasın

Hedef Münbiç

Ortada iki önemli hedef var Münbiç ve Rakka. Şu ana kadar Cerablus'a girdik, DEAŞ'ı oradan silip attık ama kimse Rai'yi beklemiyordu. Ondan sonra Dabık'a girdik. El Bab halledildi, şimdi Güneydoğu'ya doğru Münbiç'e yönelmeliyiz.

Obama'nın PYD/YPG'ye desteğinin belgeleri var

Bazıları bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Sayın Obama ile bu işi çözemedik. Obama maalesef PYD ve YPG'yi koruma gayreti içinde olup, çok ciddi silah yardımı yaptı, elimizde belgeleri var.

Güvenlik duvarları

Güvenlik duvarlarını örmeye başladık. Her geçen gün giriş çıkışlar tamamıyla kontrol altına alınmış olacak. Milli güvenliğimizi en ideal şekilde tesis etmiş olacağız.

'Hayır' çadırına ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Konutu Tarabya'dadır ve yol güzergahında 'evet' çadırı vardı bir de baktım yanlarında 'hayır' çadırı var. Önce 'evet' çadırına uğradım. 'Hayır' çadırında çağdaş bir Türkiye'de yaşamak için 'hayır' diyoruz dediler. Biz modern bir Türkiye'nin oluşturulması için çok önemli adımlar atıyoruz.

"Bu sistemi kendim için istemiyorum"

Tayyip Erdoğan olarak böyle bir derdimin olması mümkün değil. 5 yılda bir seçim yapıldığı yerde bir insan kendisi için böyle birşey isteme lüksüne sahip olabilir mi? Biz faniyiz. Fani olan bir insanın kalkıp da kendisi için böyle birşey yapıyor olması bile değerler silsilemize terstir. Derdimiz, bu sistemle istikrar ve güveni yakalamak. Gensorularla katledilen bir yasama organı var. Yasamayı, yürütmeyi kurtaralım istiyoruz. Biz damdan düştük, bu acıyı çekti