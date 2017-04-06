Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın açıklamasına yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın açıklaması lafta kalmasın

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın 6 yıllık süre içerisinde ne Suriye'de ne Irak'ta üzerine düşen görevi yapmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump, Obama'nın bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadro ile nasıl yapacak? Şu anda gördüğüm kadarıyla Obama'nın bıraktığı kadro var elinde. Henüz kendi kadrosu duruma hakim değil. Bu böyle devam edecek olursa bu terör esintileri ve cinayetler devam edecek. ABD'nin önce bunu değiştirmesi lazım. 'Bir terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok edelim, elimiz de sıcaktan soğuğa değmesin ile' bu olmaz. Bu teklifi Obama'ya da yapmıştık şimdi de size yapıyoruz. Gelin DEAŞ'ı oradan birlikte temizleyelim. Ama siz buna hala olumlu cevap veremiyorsunuz dedim. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya baktığımızda masum insanları hedef alan bugün ki saldırı göz ardı edilemez. Beşar Esed'in bu hain eylemleri önceki yönetimin beceriksizliğidir" diye konuştu.



ABD Başkanı Trump'ın kimyasal saldırının ardından yaptığı askeri müdahaleye ilişkin açıklamaları sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. İcraat lazım. Hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.