Cuntacı hainler aHaber’i sormuş

FETÖ'cü hainlerin 2 görevliyi şehit ettiği TÜRKSAT baskınıyla ilgili 5'i sivil 16 kişinin yargılanmasına dün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. TÜRKSAT tesislerini helikopterle tarayıp ardından silahla çalışanları rehin alan FETÖ'cü darbecilerin sırasıyla tüm çalışanlara, "aHaber'in yayınının kesilmesi lazım, bunu kapatmayı bilen var mı?" ifadelerini kullandıkları belirtildi. Tehditlere boyun eğmeyen çalışanların ise cuntacıları, "aHaber yayını Kıbrıs'tan yapılıyor. O yüzden buradan müdahale edemiyoruz" diye atlattıkları ortaya çıktı. TÜRKSAT'ta şehit olan Ahmet Özsoy'un eşi müşteki Yasemin Özsoy, sanıkları Allah'a havale ettiğini belirterek, "Herkes suçlu, bir tek siz suçsuzsunuz. Benim kocam size ne yaptı? Siz nasıl askersiniz? Nasıl ülkeyi koruyorsunuz? Bana Silopi'den bilmem nereden bahsediyorsunuz. Biz sizler için dua ediyorduk, sizlerin yaptığınıza bakın" diye tepkisini gösterdi. Olay esnasında evinde oturduğunu anlatan Özsoy, "Orada otururken bizi taramaya başladılar. Esad'ın yaptıklarını gördünüz, duydunuz. Sizin onlardan ne farkınız var. Ben giderken eşimi şehit ettiler. Kayınpederim bana 'kızım Ahmet'i almadan neden çıktınız' diye sordu. Hepiniz yaşayın bu acıyı, kahrolun. Hepsinden şikayetçiyim" diyerek ağladı.