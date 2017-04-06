Diyarbakır’da 11 sığınak imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Lice ilçesi güneyindeki arazi kesiminde barınan ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlere ait silah ve mühimmatı ele geçirmek, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 05 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-46 Uzman Jandarma Çavuş Vedat AYKUT Müşterek Operasyonu başarıyla devam etmektedir.



İcra edilen operasyon kapsamında, BTÖ mensuplarına ait 11 ayrı sığınak, 1 barınak ile muhtelif arazi kesiminde, 06 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 28 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Draganov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 5 adet makineli tabanca, 7 adet tabanca, 5 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet holografik nişan aleti, 7 adet RPG-7 roketatar, 15 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 70 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 6 bin 500 adet muhtelif fişek, 71 adet muhtelif şarjör, 1 adet İncil, 3 adet Yeasu marka büyük telsiz, 6 adet el telsizi, 17 adet el bombası, 23 takım leşker kıyafeti, 45 çift mekap ayakkabı, 2 adet kamera, 1 adet lazer yazıcı ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, BTÖ mensuplarına ait 11 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş.Teröristlerce 730 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet oksijen tüpü ve 10 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir" denildi.