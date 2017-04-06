FETO, Kimse Yok mu Derneği'nde toplanan paraları bakın kimlere yedirmiş

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2002 yılında kurulan ve kurulduğu günden itibaren, FETÖ'nün en önemli finans kaynağı olan Kimse Yok mu Derneği'ne İstanbul Mali polisi ikinci dağla operasyonu yaptı. Operasyonda ele geçirilen "ağırlama" listesi derneğin yardımdan çok Gülen için önemli kişileri gezmeye harcamışlar. Kimse Yok mu Derneği'nin, Türkiye'den yetim ve garibanlara yardım vaadiyle topladığı paralar muhtaç sahipleri yerine örgütün tüm dünyaya yayılabilmesi için kurulan 57 derneğe aktarılmış.

KANADALILARA ÖZEL ÖNLEM

Akşam'dan Emre Öztürk'ün haberine göre, MASAK tarafından yapılan incelemede derneğin yıllık 2 milyar dolarlık bir para trafiğini yönettiğini ortaya çıktı. Kimse Yok mu Derneği, kurban paraları başta olmak üzere toplanan paralarla bolca gezi düzenlemiş. Gezilere ABD kongre üyeleri, yardımcıları, ABD donanmasında ve ordusunda görevli askerler, diplomatlar, Kanadalı hakimler, özel kalemleri, CIA çalışanları davet edilmiş. Yine başta Hollanda olmak üzere Avrupa'dan çok sayıda diplomat da bu yardım paralarıyla Türkiye'ye getirilip krallar gibi ağırlanmış.

CIA ÇALIŞANLARI BİLE VAR

İşte garibanlara yardım diye toplanan paralarla sefa sürdürülen o isimlerden bazıları:

Christopher Scott – ABD Donanması

David Mark Hamilton – Amerikan Ordusu

Elora Newton – Kanada – Ontario Adalet Mahkemesi Baş Yargıcı Özel Kalem Müdürü

Courtney Dawn Titus - ABD Kongresi

James Speers Hall - ABD Kongresi

David Neil Greengrass - ABD Kongresi

Melissa Marie Neal - ABD Kongresi

Baron Bentınck-Hollandalı diplomat

Jane Stone – Kanada – Ontario Eyaleti Eğitim Komisyonu Üyesi

Kathleen Susan Molony – Harvard Üniversitesi Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin yöneticisi.

Katherine Sailer Hunter - Margaret Megan Richards Avrupa Komisyonu'nda üst düzey yönetici

Mark Bentinck – CIA ile istihbarat çalışmaları yapan RAND şirketinin Avrupa'daki üst düzey yöneticisi

Profesör Hüseyin Kalout- ABD'de hükümete yakın Center For Strategic & International Studies üst düzey yöneticilerinden.

David Stone, Lorne Chester ve Peter Wright- Kanada Ontario Eyaleti Adalet Mahkemesi hakimleri

Kathleen Susan Molony – Harvard Üniversitesi Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin yöneticisi.