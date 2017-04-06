FETÖ’nün batan gemisi

Cumhuriyet gazetesi ile ilgili iddianamede, borç içinde yüzen gazeteye Cumhuriyet Vakfı'ndan geçen yıl sonu itibariyle 6 milyon 126 bin 725 TL aktarıldığı anlatıldı. Borca batık durumu kamuoyundan saklanan gazetenin, vakfa ait varlıkları kullanarak para akışını gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 18 Kasım 2016 tarihli Denetim Raporu'na yer verildi. Buna göre, "Yenigün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık AŞ."nin yayımladığı Cumhuriyet gazetesinin isim hakkı Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'na ait. İddiaya göre Vakıf'tan bu şirkete aktarılan kaynak 31 Aralık 2016 itibarıyla 6 milyon 126 bin 725 lira. Yenigün Haber Ajansı, 2015 sonrası öz kaynaklarını tamamen yitirdi ve borca batık hale geldi. Raporda ayrıca, gazete yönecilerinin aynı zamanda vakıf yöneticileri de oldukları aktarılarak, zararın artmasına göz yumdukları öne sürüldü. Bu nedenle "güveni kötüye kullanma" suçunu işlediklerine kanaat getirilen Orhan Erinç, Akın Atalay, Önder Çelik, Turhan Günay, İbrahim Yıldız, Eser Sevinç, Hakan Karasinir, Hikmet Çetinkaya, Nebil Özgentürk, Musa Kart, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör ve Müslüm Özışık ile eski yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve bu zararın yöneticilerden tahsil edilmesi gerektiği görüşü bildirildi.