Flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 6.4.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 17:10
Flaş Adil Öksüz açıklaması

“Kontrollü darbe” iftirası ile kamuoyunun tepkisini çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün bir TV kanalında ’ün MİT personeli olduğunu iddia ederek FETÖ’yü 15 Temmuz ihanetinden aklamaya çalışmıştı. MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır" denildi.

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, ", Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır" denildi.

Açıklamada, "ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır." denildi.

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Flaş Adil Öksüz açıklaması
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