derken tek adam rejimini övdüler

Giriş Tarihi: 6.4.2017 16:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 17:17
Hayır derken tek adam rejimini övdüler

16 Nisan yaklaşırken sanat dünyasından bazı isimler kararlarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Bugün 250 ’ diyeceğini açıkladı. Bildiriye imza atan sanatçılardan bazılarının FETÖ ve PKK medyasında boy gösteren isimler olması dikkat çekti. Toplantıda konuşma yapan 88 yaşındaki tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi çok partili hayata geçiş tarihi 1945 yılına gönderme yaparak “1945 yılında bu projeyi başlatan isimleri affetmeyeceğim” dedi.

Oyuncu Gülriz Sururi, yaptığı açıklamada Türkiye'nin gerçek demokrasiye geçtiği çok partili günleri hedef alarak halka hakaret etmekten geri durmuyor. Bütün sorunların çok partiye geçişle başladığının altını çizen Gülriz Sururi, 9 Mart cuntasında yeralan darbeci İlhan Selçuk'u referans gösterdi ve "uyanamadık" dedi. İkinci Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden Sururi, halk için "cahil ve umursamaz" şeklinde konuştu.

İşte Gülriz Sururi'nin halka hakaret ettiği açıklamasının bir kısmı;

1945'TE BU PROJEYİ BAŞLATANLARI AFFETMEYECEĞİM!

"Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim. Bunlar politikacılar ve aydınlarımız. Yani 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diyebilirim. Bu kadar cahil bu kadar umarsız olmalarını kabul edemiyorum bir türlü. Nasıl göz yumduk.

İLHAN SELÇUK'U DİNLESEYDİK BUNLAR OLMAZDI

Özellikle İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'nun, Aziz Nesin'in onca uyarısına rağmen bizler bir araya gelemedik. Uyanamadık. Üstümüze sanki bir ölü toprağı serpilmişti. Bugün tabi ki isyan ediyoruz.

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI'NI GERÇEKLEŞTİRELİM!

Ama ikinci defa kurtuluş savaşı gerçekleştireceğiz. Çok inanıyorum hayırların çoğalacağına ve kazanacağımıza. Yeter ki biz ondan sonra ittihatçılar gibi oturup da 'Peki şimdi ne yapacağız?' demeyelim."

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Hayır derken tek adam rejimini övdüler
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