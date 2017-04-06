Hayır derken tek adam rejimini övdüler

Oyuncu Gülriz Sururi, yaptığı açıklamada Türkiye'nin gerçek demokrasiye geçtiği çok partili günleri hedef alarak halka hakaret etmekten geri durmuyor. Bütün sorunların çok partiye geçişle başladığının altını çizen Gülriz Sururi, 9 Mart cuntasında yeralan darbeci İlhan Selçuk'u referans gösterdi ve "uyanamadık" dedi. İkinci Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden Sururi, halk için "cahil ve umursamaz" şeklinde konuştu.



İşte Gülriz Sururi'nin halka hakaret ettiği açıklamasının bir kısmı;

1945'TE BU PROJEYİ BAŞLATANLARI AFFETMEYECEĞİM!

"Benden önceki iki kuşağı hiç affetmeyeceğim. Bunlar politikacılar ve aydınlarımız. Yani 1945 yılında başlatılan bu projeye neredeyse hizmet ettiler diyebilirim. Bu kadar cahil bu kadar umarsız olmalarını kabul edemiyorum bir türlü. Nasıl göz yumduk.

İLHAN SELÇUK'U DİNLESEYDİK BUNLAR OLMAZDI

Özellikle İlhan Selçuk'un, Uğur Mumcu'nun, Aziz Nesin'in onca uyarısına rağmen bizler bir araya gelemedik. Uyanamadık. Üstümüze sanki bir ölü toprağı serpilmişti. Bugün tabi ki isyan ediyoruz.

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI'NI GERÇEKLEŞTİRELİM!

Ama ikinci defa kurtuluş savaşı gerçekleştireceğiz. Çok inanıyorum hayırların çoğalacağına ve kazanacağımıza. Yeter ki biz ondan sonra ittihatçılar gibi oturup da 'Peki şimdi ne yapacağız?' demeyelim."