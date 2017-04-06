İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu millet CHP'ye ruhsat vermez!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Gabar Dağında şehit düşen askerlerin intikamını aldıklarını, oradaki teröristlerin tamamını etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

CHP'nin terörle mücadeleyi baltaladığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bilesin ki CHP'yi de batırmaya başladın, onu teröre ortak koşmaya başladın. Siyaset yaparsınız, yapın, bizi eleştirebilirsiniz, biz de sizi eleştirebiliriz ama eğer bir ülkenin beka meselesi varsa bir ülkenin gelecek meselesi varsa orada durup biraz, düşünmemiz gerekir ülkemiz için, milletimiz için. Biz çok acılar çektik. Öyle gidersin bir tane cenazeye, millet yüzüne bakmaz senin, çünkü samimi olmadığını ortaya koyarsın. Kılıçdaroğlu'na bir tek söz daha söylemek isterim elbette. Hem de önemli bir söz. Biz kimiz, biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz siyasal tercihimizi ortaya koyuyoruz, biz anlayışımızı ortaya koyuyoruz, biz bu ülkemizin nasıl kalkınacağını ortaya koyuyoruz, biz ülkemizin nasıl büyüyeceğini ortaya koyuyoruz."

"BUNLAR MİLLETTEN KORKUYORLAR"

CHP'nin Erdoğan için söylediği "tek adam" söylemini eleştiren Soylu, "Tayyip Erdoğan'a tek adam diyorlar, tek adam dediğin nedir biliyor musun? Bunların tek adam dediği millettir millet, bunlar milletten korkuyorlar. Her daim milletten korktular. Millet birisini sevmeye görsün, millet birisini tutmaya görsün, millet birisini iktidara getirmeye görsün, milletin değerlerine hürmet eden birisi bu ülkeyi yönetmeye görsün, hemen ona 'tek adam' derler, hemen ona 'diktatör' derler." dedi.

Millete itibar edilmesinin önemine işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Ama beğenmezler, annelerimizi beğenmezler, kendi annelerini beğenmezler, ilkokul mezunu, cahil ya... Tohumdan çıkmış ağacı beğenmez cahil ya... O anne dişiyle tırnağıyla evladına okutmuş, ilkokul, ortaokul, liseyi, üniversite okutmuş, prof yapmış, hakim yapmış... O anneler, onları yapmayı beceriyor ama 50 gramlık oy pusulasını kime atmayı bilmiyor, Öyle mi? Yazıklar olsun! Yıllardır bu milleti küçümseyerek, yıllardır bu milletin değerlerine hakaret ederek, milleti hakir görerek, yıllardır bu insanları küçümseyerek yaftalayan, bir siyaset oluşturmaya çalıştılar... Ne derlerse desinler, hiç bu millet, hiç bu memleket, benim bildiğim bir tek şey var, bu millet bu CHP'ye ruhsat vermez, ne yaptığını ne ettiğini biliyor zaten, onun için ruhsat vermez..."

Türkiye'nin çok farklı yöneticiler gördüğünü anlatan Soylu, "Geçmiş dönemde bu ülkede yöneticiler gördük. Namluyu görünce tornistan yapan yöneticiler. Biz bu ülkede yöneticiler gördük, darbenin düdüğünü duyunca hazır kıta vaziyete geçip evet bekleyen yöneticiler gördük. Gelsinler de bizi alsınlar diye, Ama biz bir lideri daha gördük ki 15 Temmuz'da uçak Marmaris'ten kalktığı zaman inip inmeyeceği belli olmadığı halde ben evet milletimin emrinde Allah'a teslim bir şekilde İstanbul'a gidiyorum diyen cesur, güçlü, kararlı bir lideri daha gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük."

"BU MİLLETİ HİÇ KANDIRMADIK"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün müktesebatımla söylüyorum. Biz sizi hiç aldatmadık bu milleti hiç kandırmadık. Bizim için bu dünya sınav dünyasıdır. Biz öteki dünyayı düşünüyoruz, buradan biz boşuna gitmeyelim, diye. Çok açık kıymetli Beşiktaşlılar. Biz bu işi Tayyip Erdoğan'ın dışında başka hiç kimseyle aşamayız, bu kadar basit. Kim ne söylerse söylesin. Kim ne ortaya koyarsa koysun. Bunu, bugün başka türlü tercih kullanacaklar da bal gibi biliyorlar ama ideolojilerinden, evet saplandıkları yerlerden çıkamadıkları için bu gerçekle yüzleşmezler, bilmenizi istiyorum. Allah da bizim yardımcımızdır, milletimiz de bizim yardımcımızdır, buna inanıyoruz. Buna itimat ediyoruz."

"MASKELERİ TAMAMEN DÜŞTÜ"

Soylu, Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ise bazıların Türkiye'yi türlü yöntemlerle, darbelerle, ekonomik krizlerle, terörle, IMF ve medya baronlarıyla yıllarca terbiye etmeye çalıştığını söyledi.

Halk oylamasının, sadece anayasanın 18 maddesinin değişikliği olmadığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"16 Nisan, bizi terbiye etmeye çalışanlara karşı, bu millete 'bu ülkeyi siz idare edemeyeceksiniz' diyenlere karşı, bu ülkeyi bölmek isteyenlere, bu ülkeyi terörizmle, anarşizmle terbiye etmeye çalışanlara karşı, 'evet bu vatan bizimdir', 'bu topraklar bizimdir' haykırışının adıdır. 7 Haziran'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Hükümet kurulamayınca, nasıl ellerini ovuşturmaya başladılar. Yüzde 10'un üzerine çıkmak için, milletin evine pusula gönderen, PKK'nın sözde partisi olan HDP'de, musluklardan kan akıtan, 'eğer oy vermezseniz, size gereğini yaparız' diyen, çocukların okullarına adam gönderip de 'annelerinize, babanıza haber verin, eğer oy vermezlerse, onlar, ne yapacağımızı bilir' diyen birileri, dedi ki 'TC'yi yani Türkiye Cumhuriyeti'ni, tükürüğümüzle boğacağız.' Yüzde 10'un üzerinde oy aldılar ya şımardılar. Maskeleri tamamen düştü. Maskeleri düştü ve oradaki tablo göründü. 'TC'yi tükürüğümüzle boğarız' diyenlerin nerede olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Kodeste, kodeste, kodeste. Sadece o mu? PKK'ya sırtını dayayacaklardı, PYD'ye sırtını dayayacaklardı. Şimdi kodeste 4 duvar var. İstediğin duvara, sırtını daya, istediğin duvara. Bu millete acı yaşatanlara, o PKK terör örgütünün, terörist başı dahil olmak üzere hepsine, bu millete çektirdiklerini tek tek çektirmezsek namerdiz."

"PKK'NIN ADINI TARİHTEN DE TÜRKİYE'DEN DE SİLECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Kılıçdaroğlu, onlarla beraber. Terörün değirmenine su taşıyor. Birlikte yan yana yürüyorlar. Endişe etmeyin. Bu, PKK'nın adını tarihten de Türkiye'den de sileceğiz. İki gün önce 20 terörist etkisiz hale getirildi. Dün evlatlarımız, aslanlarımız, 'hani dağlar onlarındı, hani Gabar, Cudi, İkiyakalar, Tendürek dağları onlarındı. Bestler-Dereler onlarındı.' 3 evladımızı şehit ettiler, Allah onları, sevdikleri ile beraber cennette kavuştursun. Onların kanı, yerde kalmadı. Bugün onların kanını alan 8 teröriste gereğini yaptı bizim evlatlarımız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaştık da Kılıçdaroğlu kiminle anlaştı? FETÖ, PKK, PYD, Almanya, Hollanda ve İsviçre ile. İster PKK, PYD, FETÖ, Almanya, Hollanda ile ister Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayalı resmi asan İsviçre ile anlaşın. Kiminle anlaşırsanız anlaşın, topunuz gelin, bize Sultangazi yeter, bize Türkiye yeter. Ne söylediklerini gördünüz. Bu ülkeyi istila etmeyen çalışan, bu ülkenin namusuna, bayrağına göz diken Yunan postalından daha kötü görüyorlar. Adeta düşman görüyorlar bizi."