Sahte para alışverişine suçüstü!İ

ALIŞVERİŞTE SUÇÜSTÜ

İstanbul Eyüp'te K.A., Ş.G. ve A.G. isimli şüphelilerin il genelinde dağıtmak üzere piyasaya sahte para sürecekleri ihbarı alan Jandarma ekipleri takip neticesinde söz konusu şüphelileri sahte para alışverişinde suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 900 adet sahte 100 TL. ele geçirildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin Eyüp İlçesi'nde bulunan ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PİYASAYA SÜRÜLECEKTİ

Arama yapılan evlerde piyasaya sürülmek üzere olan 3 bin 795 adet sahte 10 TL, 132 adet sahte 20 TL, 334 adet sahte 100 TL, 31 adet sahte 50 TL, 35 adet sahte 200 TL ve 154 adet sahte 100 ABD doları, sayfalarca basımı tamamlanmış ancak kesimi yapılmamış halde 952 adet sahte 10 TL ve 148 adet sahte 20 TL ile 2 adet UV ışıkta kupür değerlerini gösteren güvenlik yazısının sahte olarak basımı amacıyla hazırlanan kaşe ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralar, incelenmek üzere Merkez Bankasına gönderildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Parada sahtecilik suçundan 3 ayrı arama kaydı bulunan ve sahte nüfus cüzdanı kullanan A.G. ile diğer K.A. ve Ş.G. isimli şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.