Şimdiden 2019’a hazırlanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37'nci muhtarlar buluşmasında tüm siyasi partilere gönül verenlere çağrı yapıp, "Gelin, 16 Nisan'da birlikte bir milli ittifak yapalım. İnşallah lider ülke Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi ihya etmenin gayreti içinde olalım. Burada hissi davranmayalım, hasbi davranalım" dedi. Yaklaşık 2 bin muhtara hitap eden Erdoğan, özetle şöyle dedi:"Ana muhalefetin başındaki zat, '17 Nisan'da muhtarlıkları bu Cumhurbaşkanı kapatabilir' diyor. İnanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini dahi bilmiyor. Beni de millet seçti, sizleri de. Kim ne iş yapar haberi yok. Böyle bir insana bu ülkede nasıl bir siyasi parti üstelik de ana muhalefet teslim edilecek.Ben Türk tipi başkanlık sistemi dedim, bundan rahatsız olanlar var. Ne diyecektim? Bizim kendi geleneklerimiz var, bizim geçmişten gelen bir siyaset anlayışımız var. Bütün bunlardan istifade edeceğiz. Bütün bunları değerlendireceğiz. Hepsinden, dünyada nerede ne var, adeta bir bal arısı gibi nasibimizi alacağız, balımızı yapacağız. Şimdi artık konuşma değil, sandıkta nihai kararı verme zamanı. Ana muhalefet konuşur biz yaparız, farkımız bu.Ana muhalefetin başındaki zat '15 Temmuz örtülü darbe' diyor. Zerre kadar haysiyetin, şahsiyetin varsa, çık dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Dürüst ol, millete yalan konuşma.Ben o gece geç saatlerde Yeşilköy'e indiğimde binlerce kardeşim çağrıya uymuş oraya gelmişti. Dediler ki saat 11.30 gibi Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı. Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş. Milletinin arasında kalsaydın ya. Hani darbe olduğu zaman ilk tankın üzerine ben çıkarım diyordun. Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin? Bu iş lafla olmaz, bu iş yürekle olur, yürekle. Bak, 36 yaşında Sabri, tankın altına kendini atıyor. Tank üzerinden geçiyor, ikinci tank geliyor, onun da altına kendini atıyor. Şimdi Sabri mi Kılıçdaroğlu mu? Sabri, Sabri... Mesele bu.Bir milletvekili, nasipsiz, 'evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten söz ediyor. Kimsin sen, önce haddini bil. Seni Samsun, Samsun'a sokmaz. Amasya'ya, Sivas'a sokmazlar ya. Bu millet Yunan mı ya? Genel başkanları doğru bulmam diyor. Doğru bulmam deme, hemen kesin ihraç talebiyle bu adamı at. Atamıyorsan bu CHP gider.Ama biz 'hayır' diyenleri denize dökmeyiz. İnşallah sembolik siyaset müzesi kuracağız. Orada objeleri sergileyeceğiz. Niye? Biz türlerinin son örneği olan bu tek parti dönemi artığı siyasetçileri müzeye kaldıracağız. Milletimiz bunlara 16 Nisan'da gereken dersi verecek. Bunlar için daha fazla söz söylemek israftır.Artık millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, paylaşacak vizyonu olmayanın siyasette esamisi okunmayacaktır. Şahsen kendim de 2019 Kasım'ında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için şimdiden hazırlanma, proje geliştirme, vizyon ortaya koyma ihtiyacı duyuyorum. Öyle durup dururken sana yürü demezler.(PYD'yi istemiyoruz diyen muhtara) PYD, MYD bunların hiçbiri bize komşu olamaz. Cerablus'ta, Rai'de ne yaptık. Onların belini kırdık. PYD, YPG, bunların hepsi Türkiye'nin buralardaki düşmanıdır.""Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Beni bölücü terör örgütü sevmez, Beni FETÖ sevmez, rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez. İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez. Zaten bizi onların sevmesini beklemiyoruz. Ya biz halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter."Erdoğan'ın "Yarın ölür gideriz. 2 metreküp mezara gömecekler. Musallada hocaefendi cumhurbaşkanı niyetine demeyecek, er kişi niyetine diyecek. Ondan sonra 'Nasıl bilirdiniz' diyecek" sözleri üzerine bir muhtar "İyi bilirdik" diye bağırınca Erdoğan'ı ve salondakileri güldürdü.CumhurbaşkanıErdoğan, Türkiye genelindeki 50 bin 217 muhtarın 613 liralık SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceğini, korucuların da artık sigortalı olacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca, muhtarların silah ruhsatı için ödedikleri harcırahın da hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan muhtarlar toplantısının ardından, Hollanda polisinin köpekle saldırdığı Hüseyin Kurt'u kabul edip bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlar toplantısının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Dua eden Erdoğan mezara bakır ibrikle su döktü.