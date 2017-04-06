‘Sözün bittiği yer’ anlatıldı

İstanbul'da, Bahçelievler Belediyesi'nin hazırladığı "Sözün Bittiği Yer - Gazetecilerin Gözünden 15 Temmuz" isimli kitabın tanıtımı, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde önceki gece yapıldı. Törende 249 demokrasi şehidi için dua okundu. Hasan Saka'nın hazırladığı 15 Temmuz videosu gösterildi. Kitabın çizimlerini yapan Şafak Tavkul'un "Demokrasi Nöbetleri"ndeki çizimleri sergilendi. Sergiyi Bahçelievler Kaymakamı Osman Ateş ve Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu açtı. Tavkul, eserlerini oluşturulan 15 Temmuz Müzesi'ne bağışlamak istediğini söyledi. Beril Dedeoğlu, Abdurrahman Dilipak, Nedim Şener, Ahmet Taşgetiren, Ali Saydam ve Serdar Karagöz gibi gazetecilerin katkıda bulunduğu kitapta 53 gazeteci, 15 Temmuz'da sadece yaşadıklarını ve kişisel tanıklıklarını değil aynı zamanda darbeye giden süreci, FETÖ'cü örgütlenmeyi ve Türkiye'nin darbeler tarihini anlatıyor. Kitapta dikkat çeken detaylar şöyle:Abdurrahman Dilipak darbe gecesi Cumhurbaşkanı ile aynı yerde olduğunun farkında mıydı?Darbe haberini alan Ahmet Kekeç'e "Seni burada saklarım" diyen kimdi?Ardan Zentürk darbe yayınına başlarken kimlerle helalleşti?Ayça Örer, 15 Temmuz'un gazeteci şehidi Mustafa Canbaz'a o gün ne ikram etmişti?Cansu Canan Özgen'e New York'ta darbeyi haber veren Afrikalı, hangi pişmanlığını dile getirdi?Ersoy Dede, darbeyle Fransa'daki DEAŞ saldırısını nasıl birbirine karıştırdı?Darbeye TV stüdyosunda yakalanan Fadime Özkan, darbecilere direnmek için nasıl planlar yaptı?15 Temmuz gecesi köprüye çıkan Hilal Kaplan'ın anlatımıyla bir milletin darbeye direnişi.Darbe haberini Endülüs'te alan Hüseyin Besli'nin o an aklından geçenler neydi?Darbeyi Arı Stüdyosu'nda haber alan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, İngilizce haber kanalının yayınlarını sürdürmesi için ne gibi tedbirler aldı?Televizyonda askeri hareketlilik haberini gören Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte FETÖ'cü darbe girişimini nasıl anladılar?FETÖ'cü darbenin hedeflerinden Nedim Şener, CNN Türk binasında darbecilerle nasıl boğaz boğaza kavga etti?Nevzat Çiçek, darbe girişimine karşı halkı nasıl organize etti, yanındakilerle birlikte darbecileri Vatan Caddesi'nde nasıl polise teslim etti?Rahim Er, FETÖ elebaşı Gülen'i Osmanlı'daki hangi darbeciye benzetti?Erken baskı için "P'aralel İ'hanet Ç'etesi Darbeye Kalkıştı" manşetini atan Yücel Koç, gazetesinin normal baskısı için neden "Demokrasiye Millet Sahip Çıktı" manşetini attı?