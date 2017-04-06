Türkiye’de ‘koalisyon krizleri’ kitaplaştı

Araştırmacı yazar İdris Kardaş, Türkiye yakın tarihinin siyasi krizlerini "Manşetlerle Hükümet, Koalisyon, Cumhurbaşkanlığı Krizleri" adıyla kitaplaştırdı. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze koalisyon ortakları arasında yaşanan krizler, darbe ve muhtıralarla demokrasinin kesintiye uğramasını "manşetlerin diliyle" belgeleyen Kardaş, 16 Nisan'da Türkiye'nin "evet" diyerek, geçmişteki krizleri geride bırakacağını söylüyor.Kitapta, Türkiye'de hükumetlerin nasıl kurulduğu, kurulan hükumetlerin de koalisyonlarla ülkeyi geriye götürdüğü belge niteliğindeki kupürlerle örneklendiriliyor. Kardaş, "Kitapta, koalisyon yapılacağına hangi vesayet odaklarının karar verdiğini ibretle okuyacaksınız. 94 yılda 65 hükümet, yani 65 başbakan değiştiğine ama bunlardan sadece birkaç başbakanın halk tarafından seçimlerle belirlendiğine şahit olacaksınız" diyor.Demokrasi mücadelemizi yeterince verdik. İdam edilen başbakanımıza, her defasında ayaklar altına alınmaya çalışılan seçtiklerimize, asker-polis tüm şehitlerimize ve en son 'Yeter söz milletindir' ilkesinin devamı olan 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bir borcumuz var.