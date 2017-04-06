Türkiye'nin aradığı PKK'lı o ülkede yakalanınca ortalık karıştı

Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre; Uluslararası deniz seferleri yapan MSC Opera gemisi, Karayipler'de 3 adadan oluşan İngiltere'ye bağlı minik ülke Cayman Adaları'na yanaştığında rutin kontrollerde Türkiye tarafından hakkında Kırmızı Bülten ve Interpol yakalama kararı çıkarılan bir yolcunun da gemide seyahat ettiği belirlendi. Alman eşi ile birlikte adaya turist olarak gelen Celal Kıldağ, Almanya pasaportuna sahipti. Ancak hakkında terörist olduğu iddiasıyla yakalama talebi bulunuyordu.





Cayman polisi, Interpol talebi doğrultusunda PKK'lı olduğu belirtilen 58 yaşındaki Tunceli doğumlu adamı gözaltına aldı. Ancak Almanya Vatandaşı PKK'lı, 'Beni Türkiye'ye iade edemezsiniz' diyerek 264 kilometrekarelik ada ülkesinde mücadele başlattı. Sadece 58 bin kişinin yaşadığı Cayman Adaları uzun yıllardır ilk kez terör suçlamasıyla aranan bir kişinin iade süreciyle karşı karşıya kaldı, İngiltere'den yardım talebinde bulundu. Celal Kıldağ'ın yakalanması Cayman Compass isimli ada gazetesinde de manşet oldu.



PANDORA'NIN KUTUSU

Gazetenin başyazısında, 'Küçük ülkemiz üç büyük ülkenin (Almanya-Türkiye-İngiltere) arasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Hukuk sistemimiz uluslararası terörizm sorunlarını çözmeye yeterli değil. İngiltere'nin bize bu konuda acil olarak yol göstermesi gerek' denildi. Almanya'nın Kıldağ'ı Türkiye'ye iade etmeyip vatandaşlık vermiş olmasına dikkat çekilerek, 'Türkiye'ye iade etsek Almanya'yı karşımıza alacağız, iade etmesek bu kez İngiltere ile arasında suçluların iadesi anlaşması olan Türkiye'yi karşımıza alacağız. Pandora'nın kutusu açılacak ve minik ülkemiz uluslararası manşetlere konu olacak' ifadesi kullanıldı. Kıldağ'ın iadesine ilişkin hukuki süreç de başladı. PKK'lı, yaptığı savunmada iki kişinin öldüğü ve iki okulun yakıldığı terör eyleminin gerçekleştiği dönemde Türkiye'de bulunmadığını ve PKK'lı olmadığını ileri sürdü. Ancak hakkındaki dosyada Almanya'da PKK adına açlık grevlerine katıldığına ilişkin detaylar da yer alıyor.

O KARAR VERECEK

Birleşik Krallık toprağı sayılan Cayman Adaları içişlerinde bağımsız dışişlerinde ise İngiltere'ye bağlı. Cayman mahkemesi iade talebini uygun görürse PKK'lının Türkiye'ye gönderilmesine İngiltere'nin adadaki temsilcisi olan Helen Kilpatrick karar verecek. İngiltere ile Türkiye arasındaki suçlu iade anlaşması uyarınca Türkiye talep ettiği kişiler için İngiltere'ye detaylı dosya göndermek zorunda değil. Sadece işlenen suçlara ilişkin temel bilgilerin gönderilmesi yeterli.