4 ilde dev ! 159 var

İHA

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Giriş Tarihi: 7.4.2017 17:07 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 17:08
4 ilde dev operasyon! 159 gözaltı var

merkezli 4 ilde terör örgütü 'a yönelik düzenlenen ve 159 şüphelinin na alındığı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü 'ın faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgüte lojistik destek sağlayan, örgüt propagandası yapan ve savaş bölgelerine gönderilmek üzere terörist temin eden hücreler tespit edilerek takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 51 adrese eş zamanlı düzenlendi. Operasyon kapsamında 159 şüpheli na alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet kitabın arasına saklanmış tabanca, 2 adet el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital veri ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

OPERASYON ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin çevre emniyeti alarak adreslere girdikleri görülüyor. TEM ekipleri baskın yapılan adreslerde ve şüphelilere ait bir araçta detaylı arama yapıyor. Arama kapsamında bir kitabın içerisinde saklanılan tabancanın çıktığı görülüyor. Adresin çeşitli yerlerinde mermiler ve terör örgütü DEAŞ'a ait sözde bayrak çıkıyor. Aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden 26'sının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu, 133'ünün ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

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4 ilde dev operasyon! 159 gözaltı var
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