ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Humus'ta bulunan Şayrat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE VE UÇUŞA YASAK BÖLGENİN ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Kalın, "Şaryat Hava Üssü'nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.