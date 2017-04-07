BND, hainlere kalkan oldu

Terör örgütlerine yataklık yapan Almanya'nın yeni skandalı istihbarat birimlerince ortaya çıkarıldı. 15 Temmuz Darbe girişimi ardından MİT'in Alman gizli servisi BND'ye ilettiği listedeki hainlere gizli servis tarafından koruma teklif edildiği belirlendi.



GİZLİLİK ESASINA UYMADI

Alman istihbaratı devletlerarası "gizlilik" arz eden FETÖ listesini sızdırarak listede bilgileri bulunan örgüt militanlarına 'Türkiye'ye gitmeyin' uyarısında bulundu. Almanya, teröristlere Türk topraklarına girmeleri durumunda sıkıntı yaşayabileceklerini söyledi. Bu durumun Almanya'daki Türk temsilciliklerinde de yaşanabileceği belirterek, militanlara, 'dikkatli olun' mesajı verildi.



BİR SKANDAL DAHA

Almanya son olarak FETÖ'cülere koruma teklifinde bulunarak yeni bir skanda imza attı. Alman istihbaratının FETÖ listesinde isimleri yer alan örgütün üst düzey militanlarına koruma sağlamak için teklifte bulunduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü hainleri koruma altına almak isteyen Almanya'nın 'saldırı' ve 'tehdit' bahanelerini ileri sürdüğü öğrenildi.



İMAMLARA CASUSLUK TAKİBİ

Türkiye darbeye kalkışan FETÖ üyelerinin takibi yapılması talep edilirken, Alman istihbaratı tam tersime Türk din görevlilerini takibe aldı. Diyanet'e bağlı imamların 'casusluk' yaptığı yalanını ortaya attı. Almanya bununla da yetinmeyerek Diyanet'e bağlı camilere el koyup FETÖ'nün vakıflarına teslim edilmesini gündeme getirdi.



20 TÜRKE TAKİ P

Alman Die Welt gazetesi ise Almanya'da Fetöcüleri "ihbar etmek üzere casusluk yaptıkları" iddiasıyla 20 Türk hakkında soruşturma yürütüldüğüne yer verdi. Alman Hükümetinin Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in bir soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde "Almanya genelinde 20 Türk hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü" belirtildi.



RUTİN DENETİM KILIFI

Almanya'nın, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek referandumda 'evet' oyu için çalışan Türk vatandaşlarına da akıl almaz baskılar uyguladığı öğrenildi. 'Evet' broşürü dağıtan, ofisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu asan Türk işyerlerine 'rutin denetim' adı altında baskınlar yapıldığı, yıllardır faaliyet gösterdiği iş yerlerinde maliye ile ilgili tek bir problem yaşamayan vatandaşlara Alman Maliye Bakanlığı'nın yüksek cezalara kestiği kaydedildi.