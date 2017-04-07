Cumhurbaşkan Erdoğan: İstihdamın takipçisi olacağım

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Milletimizin tehditlere boyun eğeceğini düşünenler tam bir hayal kırıklığına uğradı.

Türkiye hızla ilerliyor

Türkiye birçok sabotaj girişimine rağmen kalkınma yolunda hızla ilerliyor. İçten ve dıştan oluşturulmak istenen kötümserlik havasına rağmen ekonomiye güven artıyor.



İSTİHDAMIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

İstihdam konusunda verilen sözlerin yakın takipçisi olacağım. Türkiye, en zor dönemini geride bıraktı. Türkiye'nin kaybedeceğini düşünenler, 15 Temmuz gecesi kefen biçenler bir kez daha hezimete uğramıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da STK temsilcilerine hitap etti



SİPARİŞLE NOT VERİYORLAR

Türkiye'nin büyümesinde kasıtlı olarak aldıkları kararlar ile en büyük zararı kredi derecelendirme kuruluşları almıştır. Ben sanayicime güveniyorum. Komşumuz batmış, bitmiş. 400 milyar euro Avrupa'ya borcu var. Ama kredi derecelendirme kuruluşları bizden çok not veriyor, bizi geçiyor, sipariş üzerine veriliyor.

Ekonomimizi kısa sürede toparlamamızın en büyük sebebi son 14 yılda tesis ettiğimiz güven ve istikrardır.