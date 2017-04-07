Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu FETÖ'den alıntı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 - Ülke TV canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiasına çok sert tepki göstererek "elinde belge varsa açıkla, yargıya ver" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Benden önce havalimanına iniyorsun, orada onbinlerce kişilik kalabalığı görüyorsun. Neden orada kalmıyorsun da, Bakırköy ilçe başkanının evine gidiyorsun. Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım diyordun. Tankın üzerine çıksaydın.

Ben oraya geldiğimde uçaklar üzerimizden alçak uçuş yapıyorlardı. Öğleye kadar İstanbul'da kaldım. Operasyonları oradan yürüttük. Siyasetçiye yakışan budur. Sen kalkıp da tepenin arkasına saklandığın zaman millet dağın arkasına saklanır.

Dün akşam cevap veriyor. Benim koruma müdürümü arasalardı ben de gelirdim diyor. Şu hale bak ya. Böyle laubali bir yaklaşım tarzı olabilir mi? Bir de tutuyor "kontrollü darbe" girişiminden bahsediyor.

"O GECE KAÇMAK YERİNE MİLLETİN ARASINDA KALSAYDIN..."

O gece tankları gördüğünde kaçmak yerine milletin arasında kalsaydı bu konuda konuşma hakkı olurdu. Ama o gece kontrollü koltukta oturduğu için rahat konuşuyor.

Çıkıyor belgelerden bahsediyor. "Yanımda değil" diyor, bir de "cevabını onlar versin" diyor. Elinde dosya varsa, cevabı da vardır. Onu söyle.

"Kontrollü darbe" FETÖ'nün ifadesi. Oradan alıntı yapıyorsun, konuşuyorsun. Cevabı da Sayın Yıldırım'dan bekliyor. Cevabı ondan niye bekliyorsun. Açıkla işte.

Şayet elinde belge var da bunları savcılığa vermekten imtina ediyorsa, bu millete ihanet ediyor.

"Cumhurbaşkanı olayı örtmek istiyor" diyor bir de. Bu terbiyesizliktir.

Diyorum ki, çok açık net: Elinde belge, bilgi varsa yargı mekanizmasına bunu ver. Orada da kaçamak yapıyor.