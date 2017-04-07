Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Konuşmadan satırbaşları;

15 Temmuz'da 249 şehidimiz var. Bu ülke bu vatan o alçaklara teslim edilmedi. Bundan sonra da edilemeyecek.

Terör örgütlerini kökünü kurutacağız,. Artık sivri sineklerle değil doğrudan bataklıklarla uğraşıyoruz.

Tarihin en büyük mücadelesini yürütüyoruz. Dağ taş her yerdeyiz. Teröristlerie göz açtırmadık açtırmayacağız.

KENDİ GÜVENLİĞİMİZİ KENDİMİZ SAĞLARIZ

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta verdiği mücadele o ülkelerin içişlerine karışmak için değil, biz kendi güvenliğimiz için çabalıyoruz. Türkiye, kendi güvenliğini kendisi sağlayacak imkanlara sahiptir.

KATİL ESED DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR

Bu adam katil Esed'dir. Bu adam devlet terörü uyguluyor. Neredeyse 1 milyona yakın insanı bu katil Esed öldürdü.

16 Nisan aynı zamanda idam ile ilgili yasal düzenlemenin gündeme geleceği bir gündür.