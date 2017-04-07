Cumhurbaşkanı Hatay'da - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yaptığı konuşmada, "Bugün imkan bulabilirsem İdlib'ten getirilen yaralıları ziyaret edeceğim, geçmiş olsun dileklerimi sunacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"HERKESİN POZİSYONUNU GÖZDEN GEÇİRMESİ KAÇINILMAZ HALE GELMİŞTİR"

* Buradan açıkça söylüyorum. Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu pozisyonu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Suriye'de yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır. Rejim tarafından kullanılan PYD, YPG gibi terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıların hiçbir gerekçesi kalmamıştır. Unutulmamalıdır ki Suriye'de katledilen her masumla birlikte insanlığın ortak vicdanı da ölüyor.

"BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ HEP BİRLİKTE TAKİP EDELİM"

* Bu gece ABD, Suriye'nin hava üssüne operasyon düzenledi. Bu operasyonu olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Ben yeterli görmüyorum. Bundan sonraki süreci hep birlikte takip etmeliyiz. Her alanda ciddi adımlar atılmasının zamanı gelmiştir. Terörden arındırılmış güvenli bölge çalışmasının ne kadar isabetli bir fikir olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Konutlar inşaa edelim ve Suriyeli vatandaşlarımızı iskan edelim. Suriyeli kardeşlerimize kendi topraklarında yaşama imkanı verelim. Uluslararası toplumun göstereceği ortak kararlılıkla rejimi ve terör örgütünü durdurma imkanına sahip bulunduğunu gösteriyorum. Gece 04.00'ten itibaren süreci izledim. Bize düşen mazlumların yanında yer almak. Yıllardır çalışıyoruz, Suriye'nin geleceğine Suriye halkı karar versin diyoruz. İşte İdlib'teki gibi katliamdan kaçan 3 milyon Suriyeliye gönlümüzü biz açtık. Kendi konforu bozulmasın diye bizi tehdit edenlere yazıklar olsun, Türkiye'nin siyasi hesabı yoktur, olmayacaktır.

"İNSANLIK SUÇU İŞLEYENLERİN KULAKLARI SİZİN EVET'İNİZLE ÇINLAYACAK"

* 16 Nisan Türkiye'nin topraklarına göz diken terör örgütlerine DUR diyeceği bir dönemin başlangıcı olacaktır. Hatay, 16 Nisan'da Büyük Türkiye için EVET diyor mu? Şimdi öyle bir cevap verin ki... EVET, EVET, EVET. Halep'teki insanlık suçu işleyenlerin kulakları işte sizin bu sesinizle çınlayacak. Büyük devlet olmak için büyük millet olmak lazım. Hamdolsun! Bizim milletimiz ne kadar büyük bir millet! İnşallah bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'nin demokrasisine burun kıvıranlara demokrasiye nasıl sahip çıkılacağını 15 Temmuz'da ortaya koyduk. O gece hep birlikte bunu Türk milleti ispat etti.

"KOALİSYONLAR YÜZÜNDEN BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADIK"

* Koalisyonlar yüzünden büyük kayıplara uğradık. Bakınız istikrarsızlığın ülkemize maliyetini göstermesi bakımından birkaç çarpıcı örnek vereceğim. 1970 yılında kişi başına milli gelirimiz, 580 dolar. Bugün Türkiye 2003'e göre 3 katın üzerinde bir büyümeye ulaştı. Ekonomik olarak büyük devlet olmamızın önündeki en büyük engel istikrarın korunamamış olmasıdır. Peki çözüm nedir? Çözüm, sorunun kaynağı olan yönetim sistemini değiştirmektir. Hatay, bağımsızlığın şehridir.

"HATAY'A 530 TRİLYONLUK DEV YATIRIM"

* 14 yıldır süren istikrarın devamı için... Bakın 14 yılda Hatay'a 21 katrilyonluk yatırım yaptık Hatay'a. Hatay'ı tarihine uygun bir kalkınma yoluna soktuk. Hatay, bugün ülkemizin 11. şehri haline geldi. Bitenlerin yanında devam eden projeler de var. Hatay bölgemizin en önemli havalimanına sahip. Kardeşlerim, sanayi kuruluşlarının demiryolu ulaşımı ihtiyaçlarını karşılamak için proje çalışmaları devam ediyor. Bugün toplam yatırım bedeli 530 trilyon olan dev eserlerin açılışını yapacağız.

"BİZİM ALAMETİ FARİKAMIZDAN DA (RABİA) RAHATSIZ OLMUŞLAR"

* Biz yola çıkarken Türkiye'yi 4 direk üzerinde yükselteceğiz dedik.. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji.. Büyük adımlar attık. 16 Nisan halkoylaması sürecinde kimlerin terör örgütleriyle yan yana gelebildiğini kimlerin de halkın yanında dimdik durduğunu gördük. Sandığa giden herkesi anlayışla karşılarız, biz İzmir'den denize dökenlerden değiliz, bu lafı edenlere demokrasi müzesi kuracağız, objelerle tarihe emanet edeceğiz. Bizim alameti farikamızdan da (RABİA) rahatsız olmuşlar. Milleti bölmek için her yolu kullananların CHP ile faşistlikle yarışanların bu değerlere sahip çıkmasını beklemiyorduk ama 16 Nisan vesilesiyle gerçek yüzlerini gösterdiler. Pensilvanya'daki şarlatanın örgütü FETÖ dünya çapında bir kampanya yürütüyor. Tabi bir kısım Batı bunlara destek veriyor. 16 Nisan, inşallah EVET ile çıkacak ben buna inanıyorum.

"BEN BÜTÜN MİLLETİMİ ORAYA DAVET ETTİM! SENDE ORADA BEKLESEYDİN"

* Şimdi çıkmış Kılıçdaroğlu geçenlerde televizyonda diyor ki; Bu darbe girşimini örtbas etmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu kendindemisin? Darbe girişiminin bütün failerini toplayıp cezaevine tıkayan kim? Biz! Şu anda bunların hepsi yargıda. Darbe girişiminin mensupları cezaevinde. Sen ki, 15 Temmuz gecesi, ben 1.30'da İstanbul'a indim. Bana dediler ki, "11.30'da buradaydı" dediler. Ben de "Nerede buralarda mı?" dedim. "Ayrıldı" dediler. Şimdi diyor ki, "Cumhurbaşkanı söyleseydi gelirdim" derdi. Ben haberi facetime'den verdim. Sen de bu milletin ferdi olarak bekleseydin. Ne yaptı Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Daha önce darbe olsa ilk tankın önüne ben çıkardım diyordu. Sabah yalan akşam yalan. Bununla da kalmadı! Şimdi de eline kağıt tutuşturuyorlar. Şu şöyle bu böyle... Milli İstihbarat Teşkilatımız açıkladı.

* 9 gün sonra bu ülke bayram yapacaktır. Bu sistem demokrasinin güçlendiği bir sistemdir. Hatay, sadece son iki yılda terörle mücadelesinde 24 şehit verdi. Hatay, sıradan bir şehir değil.