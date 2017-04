‘Çürüyen kıta Avrupa’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 78 projenin toplu açılış töreni için dün Balıkesir 'deydi. Batı'yı eleştiren Erdoğan, "Bugün Avrupa, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin değil baskının, şiddetin, Nazizm'in merkezidir. Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var" dedi. İşte Erdoğan'ın mesajlarından satırbaşları:"Bugün yatırım bedeli 250 trilyon lira olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hastanemizle ilgili Balıkesir'imiz sağlıkta çağ atlayacak. Bir müjdem daha var. Balıkesir'in İvrindi, Havran, Burhaniye, Bigadiç ve Erdek ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz. Bu ilçelerimizi de doğalgazın temizliği, konforuyla tanıştırıyoruz.16 Nisan yaklaştıkça hem Avrupa'nın hem terör örgütlerinin hem de Türkiye düşmanı çevrelerin elleri ayaklarına dolaşıyor. Tüm gayretlerine rağmen tarihimizin en büyük yönetim reformunu engelleyemediklerini gördükçe ne yapacaklarını şaşırdılar.Referandumda kimler 'hayır' diyor? Kandil, İmralı, Pensilvanya... Onlar 'hayır' dediğine göre burada bir sıkıntı var öyle mi?İsviçre Parlamentosu'nun önünde dev bir pankart. Üstünde Cumhurbaşkanınız'ın portresi. Şakağına silah dayamış 'Erdoğan'ı öldürün.' Neyi öldürüyorsun? Biz kaderin üstünde bir kader olduğuna inandık ama bunlarda öyle bir şey yok.Avrupa bitti, tükendi. Bu süreçte yüz yıllardır savunduklarını iddia ettikleri ne varsa, hepsi yerle yeksan oldu. Bugün milyarlarca insanın gözünde Avrupa, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin değil baskının, şiddetin, Nazizm'in merkezidir. Avrupa'nın artık ne dünyaya ne de bize söyleyecek sözü kaldı. Karşımızda her bakımdan çürüyen bir kıta var.Gençlerimizin oy kullanmasına karşı çıkıyorlar. Şimdi "Parlamentoya girdiğinden ömür boyu maaş almasına veya askere gitmemesine karşı çıkıyoruz" diyor. Burada parlamento üyeliğine saygısızlık yapıyor. Neden? Çünkü parlamento üyeliği de en az askerlik kadar saygındır. Oraya gelen gençlerimiz bir vatani görevi yapmaya geliyorlar. Gerekirse farklı yasal düzenleme yapılır. Onu gerekçe gösterip engellemeye kalkma. Zaten engelleyemeyeceksin.Sandıktan çok güçlü 'evet' çıkacağı netleştikçe... Millete karşı bilinç altında besledikleri kin ve kibri ifşa ediyorlar. Bir tane kendini bilmez çıkmış, 'evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. CHP'nin eski genel başkanı, "Hayır çıkarsa, düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" diyor.Ana muhalefetin başındaki zat FETÖ'ye diyet borcunu, koltuk borcunu ödemenin derdinde. Pensilvanya'dan kulağına fısıldanan safsataları iddia diye ortaya atıyor.Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı da, Başbakan da 15 Temmuz olayını örtmek istiyor" diyor. Ben sana avukatlık vekaleti verdim mi ya? Meydandaki konuşmalarımı dinlemiyor musun? Cezaevlerinde binlerce kişi var. Bunları sen mi, biz mi içeri aldık?Ne diyor? Meclis'in yetkileri elinden alınıyor. Yalan. 550'yi niye 600'e çıkardılar? Güçlendiriyoruz, denetim gücünü artırıyoruz. Dersini çalış da gel. Denetlemede şu anda benim kişisel suçlardan yargılanmam yok. Sadece vatana ihanetten yüce divana giderim. Yeni dönemde kişisel suçlardan dolayı da yargılanmam söz konusu.İşte Suriye'yi görüyorsunuz. İdlib, oradaki kimyasal silahlarla 150'ye yakın insanı öldürdüler. İnşallah Allah bunların intikamını alacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapacağız.Sadece 'evet' yetmez. Çok güçlü bir 'evet'e ihtiyacımız var. Bütün dünyaya Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu göstermemiz gerekiyor. 16 Nisan inşallah yeni bir milat olsun."Son 14 yılda yapılan yatırımlarla Marmara'nın en fazla gelişim gösteren şehirlerinden olan Balıkesir, yapılan hizmetlerin karşılığını 16 Nisan'da 'evet' diyerek vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dün büyük bir coşkuyla karşılayan Balıkesirliler, yeni Türkiye'nin dönüm noktası olan referandum için sözünü verdi. Osmangazi Köprüsü'nün ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de tamamlanmasıyla ulaşım ağının merkezi haline gelecek olan Balıkesir'de, binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar ve 'evet' yazılı pankartlarla tören alanıdaydı. SABAH'a konuşan Balıkesirliler, yapılan hizmetlerin karşılığını sandıkta 'evet' diyerek vereceklerini söyledi:14 yıl önce Balıkesir köyden farksızdı. Hastanesi yolları harika bir şehir oldu. Artık insan gibi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki 'evet' diyeceğiz.Bizi bir kaldırıma bile layık görmeyen koalisyon hükümetlerinin geri gelmemesi için 16 Nisan bir dönüm noktası olacak.Saraçlar Mahallesi muhtarıyım. 'Evet' demekle birlikte koalisyon dönemleri son bulacak, hükümetler üzerindeki vesayet sistemi kalkmış olacak.Daha müreffeh bir Türkiye için 'evet. Her zaman Cumhurbaşkanımız'ın yanındayız.Cumhurbaşkanımız'ın arkasındayız. Düşman okları nereyi gösteriyorsa doğru yol orasıdır. Tercihim bu yüzden 'evet.'"Bunlar senelerdir ter dökmeden, hizmet etmeden, sadece vesayete sırtını dayayarak kazanmaya alışmış. Her ağızlarını açtıklarında "Biz Atatürk'ün partisiyiz" derler. Şu anda sağ olsa gidecek yer ararsınız. Çünkü layık değilsiniz. 78 yıldır Atatürk'ün mirasını talan etmekten başka hiçbir iş yapmadılar."