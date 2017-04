Doğu ve Güneydoğu tek yumruk tek yürek evet

94 yıllık tarihinde vesayetlerle, darbelerle, terör örgütlerinin tertiplediği kalkışmalarla birçok badireyi milletinin birlik ve beraberliğiyle aşan Türkiye, demokrasi mücadelesinde önemli bir mihenk taşı oluşturacak referandum için gün sayıyor. SABAH, Doğu ve Güneydoğu'da referandum nabzını tuttu. PKK'nın özerklik oyunlarına gelmeyen, 15 Temmuz'da FETÖ'nün alçak darbe girşimine karşı en ön saflarda duran bölge halkı 'evet'in etrafında kenetlendi. İşte bölge halkının referandumla ilgili görüşleri;



MUŞ

Torunlarımızın geleceği için 'evet'

Abdullah Yalçın (çiftçi): Bayrağımız, vatanımız için, güçlü bir Türkiye için, çocuklarımız ve torunlarımız için 'evet' diyoruz.

Münir Yazıcı (şoför): Yıllardan beri su ve yol sıkıntısı yaşıyorduk. AK Parti hükümetleri döneminde hem suya kavuştuk hem de yollarımız asfalt oldu. Daha güçlü bir Türkiye için 'evet' diyorum.

Burhan Sayılgan (esnaf): "Bizim güçlük bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Vatanımız ve çocuklarımızın geleceği için ailece 'evet' diyoruz.

Raif Çelik (emekli): AK Parti hükümetleriyle birlikte her hastanede tedavi olabiliyoruz. Sırf bu nedenle bile 'evet' denir.



SİİRT

Artık koalisyon hükümetleri olmayacak

M. Fırat Ölmez (berber): Mevcut sistemde askeri darbeler yapılıyor ve ekonomik kriz yaşanıyordu. Yeni anayasa ile artık askeri darbedeler yaşanmayacak. Seçimlerde koalisyon hükümetleri olmayacak. Mevcut sistemi değiştirmeye kimsenin gücü yetmedi. Şimdi çok şükür iyi bir liderimiz var. Bunu milletiyle beraber değiştireceğine inanıyorum. Daha güzel, yaşanabilir, güçlü bir Türkiye için 'evet' diyorum.

M. Adnan Özçelebi (serbest meslek): AK parti döneminde Türkiye için yapılan çalışmalar hiçbir dönemde yapılmadı. Siirt'e, hastaneler, okullar yapıldı. 90'lı yıllar devletimizin istikrarı ve tam bağımsız Türkiye için sonuna kadar 'evet' diyorum.



ADIYAMAN

Terör belası bitsin diye 'evet' diyoruz

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şubesi'nde şehit aileleriyle konuştuk. İşte görüşleri;

Dernek Başkanı ve Güneydoğu Gazisi Hacı Erdengi: 16 Nisan'da Türkiye'nin istikbalini oylayacağız. Evlatlarımız bu ülke için can verdi. 'Hayır' dersek şehitlerimizin ruhu incinir. 'Evet' demeliyiz ki şehitlerimiz rahat uyusun.

Şehit Zeynal Abidin Ateş'in babası Ali Ateş: Bizim yüreğimiz yandı, başkalarının yanmasın. 'Hayır' diyenler nankörlük yapmış olur.

Şehit Mehmet Yerli'nin ağabeyi Mustafa Yerli: Vatanımız, bayrağımız, terör belasının bitmesi için 'evet'.

Şehit Medet Mat'ın babası Nusret Mat: Bu siyaset üstü bir olay. Erdoğan 'terörün kökünü kazıyacağız, inlerine gireceğiz' dedi ve sözünü tuttu. Yarınlarımız için sonuna kadar 'evet'.

Şehit er Muhammed Yordam'ın 17 yaşındaki oğlu Mustafa Yordam: 'Hayır' diyeceklerin, şehitleri düşünmelerini istiyorum.



ELAZIĞ

Daha güçlü bir Türkiye için 'evet'

Mahmut Hazar (esnaf): Daha güçlü bir ülke olmamız için, 'Tek lider, tek devlet' olması gerekiyor. Bu nedenle 'evet' diyeceğiz.

Ahmet Yaşar (esnaf): Koalisyon hükümetlerini gördük. Referandumda 'evet' çıkarsa Türkiye'nin ufku açılacak.

Ahmet Kaya (serbest meslek): İstikrar için referandumda 'evet' oyu vereceğim. Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Onun için 'evet' diyoruz. Çünkü biz ülkemizin geleceğini düşünüyoruz.

Ekrem Şekercileroğlu (emekli): Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Dürüsttür ve ne derse onu yapar. Gençlerimizin, ülkemizin geleceği için 'evet' oyu vereceğim.

Ali Yetik (işçi): "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz gelişiyor. Ülkemizin daha da kalkınması için "evet" diyorum.

Ayfer Boztaş (ev hanımı): Cumhurbaşkanımız 15 yıldır ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı koruyor. O 'evet' diyorsa her konuda arkasındayım.



