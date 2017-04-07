Evet çadırına saldıran saldırgan serbest

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM önündeki 'evet' çadırına geçtiğimiz Çarşamba günü saldırı girişiminde bulunulmuştu. AK Parti'nin AVM önüne kurduğu çadıra gelen bir kişi masa ve sandalyelerin bulunduğu çadıra saldırmıştı.
Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda T.O. isimli bir kişi gerçekleştirdiği saldırı sonrası polisler tarafından gözaltına alınmıştı. İfadesine başvurulan T.O., tepki göstermek istediğini, amacının saldırı olmadığını ileri sürmüştü. Şüpheli hakkında 'siyasi düşünceyi engelleme' suçu kapsamında soruşturma başlatılmıştı.
Saldırgan T.O. emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.